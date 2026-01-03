鍾柔美舊情史遭網民起底 A0人設崩壞 林俊其爆劉展霆最新感受

19歲聲夢小花鍾柔美（Yumi）早前疑似錯手分享與32歲劉展霆親密照後，私生活和情史隨即在網上瘋傳，更被踢爆曾經拍過4次拖，令她一直堅持的「A0」人設瞬間崩壞！身為劉展霆好友兼Super Tiger組合成員的林俊其，昨日（1月2日）現身將軍澳電視城時，首度透露劉展霆對於緋聞女友女友被爆情史的最新感受。