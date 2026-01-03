鍾柔美舊情史遭網民起底 A0人設崩壞 林俊其爆劉展霆最新感受
林俊其關心劉展霆現況曝光真實感受
林俊其與羅毓儀昨日出席無綫節目《女神玩轉嘉年華》宣傳造勢活動。身為劉展霆的好友、同為 Super Tiger 成員的林俊其接受訪問時透露，事件發生後一直有關心對方，而對方亦回覆指目前狀態 OK。被問到外界盛傳劉展霆與鍾柔美正在拍拖一事，林俊其則回指，當年拍攝《青春本我》時，自己一直認為兩人只是好朋友關係，強調彼此相處自然，未曾察覺有其他發展。不過，當記者進一步追問劉展霆是否曾向他透露正在追求鍾柔美時，林俊其就直言「唔知」，未有正面回應好友的感情動向，態度明顯保留。
羅毓儀大方回應獲網民激讚
同場的羅毓儀被問及對鍾柔美「A0」人設的看法時，展現出高情商的回應。她表示，每個人都有屬於自己的過去，並提到自己當初拍攝《女神配對》時，亦曾被問及是否介意另一半的過往，而她一直認為過去並非重點，最重要的是當下如何去愛與相處。
至於當記者再追問鍾柔美一直堅稱自己是 A0 一事，羅毓儀則選擇不作深入評論，態度相當圓滑。她這番回應隨即獲得不少網民讚賞，認為她處理得體，既沒有落井下石，亦沒有刻意為對方辯護，成功守住分寸與專業形象。
鍾柔美多宗情史曝光A0人設徹底崩壞
自從鍾柔美疑似錯手分享與劉展霆親密照後，網民開始深挖她的感情史，更踢爆她曾經拍過4次拖，完全推翻了她一直堅持的「A0」（零戀愛經驗）人設。這個爆料令不少粉絲感到震驚，因為鍾柔美在早前的訪問中仍然堅持自己是「A0」，聲稱從未談過戀愛。如今被網民起底曾有多段感情經歷，令她的清純形象受到嚴重衝擊，網民紛紛質疑她的誠信問題。
網民熱議劉展霆真實想法
林俊其透露劉展霆表示「而家Ok」，但網民對此反應不一。有人認為劉展霆可能對女友被爆情史感到困擾，但為了維護感情選擇低調處理；也有人質疑兩人是否真的在交往，認為可能只是炒作。更有網民直言：「如果真係拍緊拖，女友被爆咁多料，邊個男人會真係Ok？」、「林俊其講到咁含糊，明顯係想保護好友啦」。事件持續發酵，相信劉展霆和鍾柔美遲早需要正面回應外界質疑。