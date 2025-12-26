鍾柔美Yumi錯手分享劉展霆親暱錫臉照 濃情過聖誕挑戰TVB禁愛令
Yumi錯手分享親暱伸脷照秒速刪除
平安夜現身炎明熹演唱會的Yumi，昨晚與聲夢學員孫漢霖、林智樂、姚焯菲等出席友人婚禮，其後在IG分享多張婚禮合照。豈料深夜時分疑似錯手將與男友的親密照片上載至限時動態，照片中劉展霆從後緊抱Yumi並親吻其臉頰，二人表情親暱甜蜜，完全是熱戀中情侶的模樣。雖然Yumi發現後立即刪除，但網民手腳極快已截圖留證，並在Threads等平台廣泛流傳。Yumi由15歲開始就認識劉展霆，二人都有共同嗜好，即使公司沒安排太多幕前合作，一班好友私下也有合作拍片，未知今次親吻照是否其中一種「創作」？
劉展霆鍾柔美戀情三年半來兩度爆發
其實這對年齡相差13年的情侶早有前科，2021年合作拍攝《青春本我》期間已傳出緋聞，當時有網民拍到二人穿校服逛街的照片，引起熱烈討論。2022年緋聞再度翻炒，更有網民列出五大鐵證，包括目擊二人當街拖手、開設情侶IG帳號「1221.x1221」（因為二人同為12月21日生日）、Eden獲批follow Yumi私人IG等，當時15歲的Yumi曾在IG Live中回應「我依家專注學業同追夢，冇時間做其他嘢」，似乎否認戀情。
劉展霆海鮮太子爺變TVB男團成員
32歲的劉展霆出身單親家庭，由經營海鮮批發店的母親何雅菁獨力撫養，其母在灣仔鵝頸橋街市擁有三個海鮮檔，在銅鑼灣亦有海鮮批發店「東興海鮮」。Eden曾在紐西蘭生活14、15年直至大學畢業，原本已申請移民，但因疫情關係擔心家人安危而回港。2021年參加《盛·舞者》後簽入TVB，成為限定男團「Super Tiger」成員，除了演出《青春本我》外，亦曾參與《不可能任務》等節目。
網民熱議年齡差距與TVB禁愛令
這次親密照曝光後，網民紛紛留言討論二人的13年年齡差距，有人認為「愛情無分年齡」，亦有人質疑當初15歲的Yumi是否太年輕。更有網民關注TVB一向對旗下藝人的感情管制，指出「TVB最唔鍾意藝人拍拖，尤其係新人」、「依家實錘咗睇下公司點反應」。部分網民則表示「終於唔使再估估下，直接公開算啦」，認為二人應該正式承認戀情。由於事件仍在發酵中，相信TVB及當事人稍後會有進一步回應。
網民翻出昔日五大戀愛鐵證
回顧2022年網民整理的戀愛證據，第一是有人聲稱在銅鑼灣目擊二人拖手逛街，見到有人注視就立即放開；第二是聲夢粉絲群組中有人指出二人在社交平台互動頻密，更曾一起開抖音；第三是發現名為「1221.x1221」的神秘IG帳號，只follow了Eden和Yumi；第四是在眾多《青春本我》演員中，只有Eden獲批follow Yumi的私人IG；第五是Eden曾在情人節抱著一隻豬豬公仔拍照，而該公仔Yumi在劇中也有抱過。這些「證據」當時已令網民深信二人有戀情。