鍾柔美Yumi錯手分享劉展霆親暱錫臉照 濃情過聖誕挑戰TVB禁愛令

19歲聲夢小花鍾柔美（Yumi）聖誕節晚上疑似錯手分享限時動態，意外曝光與32歲TVB男藝人劉展霆（Eden）的親密照片！照片中可見劉展霆從後親吻Yumi臉頰，狀態親熱，雖然事後火速刪除，但已被眼利網民截圖並在社交平台瘋傳。這對相差13年的情侶早在2021年拍攝《青春本我》時已傳緋聞，今次私照外洩，未知是否有意挑戰近期熱傳的TVB「禁愛令」。