臥底嬌娃｜鍾柔美A0風波後首現身明顯發福 承認與劉展霆關係有變求原諒
鍾柔美明顯發胖 自爆抑鬱喪食減壓
久未露面的Yumi在台上雖然站前排，但未獲安排太多發言機會，反而她的身形變化成為焦點。相比風波前的纖瘦身材，Yumi明顯胖了不少，面部亦較為圓潤。面對記者追問，她坦承：「抑鬱會肥，因為思考了許多事，又加上臨近新年。」她強調並非患上抑鬱症，只是情緒不佳時會「食嘢減壓」，同時亦有跳舞減壓。Yumi表示經過新年調節後，心情已比之前好了許多，但仍會「有少少」因為不開心而哭泣。
承認與劉展霆關係有變 避談分手傳聞
最令人關注的是Yumi首度承認與緋聞男友劉展霆的關係出現轉變。當被問及兩人現況時，她形容「有少少轉變」，並希望外界在感情上給予空間。雖然她表示兩人仍有互相關心，但明顯較以往低調，更將關係定義為「好朋友」。對於是否因照片風波而疏離，Yumi沒有正面回應，只是重申沒想過事件會發展至此。她表示將來拍拖會「順其自然」，適合時機會讓大家知道。
樂易玲力撐無雪藏 高層會面內幕曝光
針對外界質疑被TVB「雪藏」的傳聞，Yumi透露曾與高層樂易玲會面，強調公司沒有給予壓力，亦沒有表示要將她雪藏。她感謝公司的教導，讓她學會如何應對傳媒和處理危機。Yumi表示早前忙於學業，接下來會推出新歌，「經已錄好，公司沒有提到工作方式有調整，都會參與劇集宣傳。」她更透露正在重新安排工作優先次序，希望在工作、學業和感情之間取得平衡。
再次道歉求原諒 強調只拍過一次拖
面對「大話蓋大話」的指控，Yumi再次公開道歉，形容當年未入行時不懂表達，現在有公司教導會做得更好。她重申流出的照片中只有一位是前度男友，其他純粹是朋友關係，強調「只拍過一次拖」。Yumi表示沒有深究是誰人洩密，但承認事件令她學會留意身邊的人，希望大家將注意力放回她身上，不要再打擾其他人。她懇求大家：「希望大家原諒我這位小妹妹！」
米粉不離不棄力撐 場外舉牌應援感人
儘管風波不斷，Yumi的忠實粉絲「米粉」依然不離不棄。粉絲Caca和YY特地到場舉牌應援，表示自《聲夢傳奇》開始支持Yumi，認為最重要是給予機會和原諒。她們理解Yumi當時年紀尚輕，「會做不好的決定」，歌迷會將繼續支持。現場Yumi亦相當識做，主動派禮物給粉絲，大方合照簽名，更收下粉絲的利是，展現親民一面。看到粉絲的支持，Yumi表示十分開心和感動，這些鼓勵成為她繼續前行的動力。