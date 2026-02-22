臥底嬌娃｜鍾柔美A0風波後首現身明顯發福 承認與劉展霆關係有變求原諒

鍾柔美（Yumi）自去年底爆出「A0大話」風波後，潛水超過兩個月終於「解凍」！今日（22日）她首度現身《臥底嬌娃》宣傳活動，吸引約20名「米粉」入場支持，場外更有數十人舉牌應援。不過眼尖網民發現，Yumi明顯胖了一圈，她坦承因壓力大而食嘢減壓，更首度透露與緋聞男友劉展霆關係出現變化。