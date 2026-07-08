鍾柔美拍吃播大啖刺身惹負評 合作網紅被翻舊帳揭黑歷史
鍾柔美大口咬刺身片段瘋傳惹負評
片中Yumi毫不掩飾地大口咬下厚切三文魚，表情享受、一臉滋味，與她平日甜美偶像形象形成強烈反差。影片上載後迅速引起討論，有粉絲留言讚她「食得好享受，笑容好甜」，但負面聲音明顯蓋過正面評價。不少網民直指其食相誇張：「咁大塊咁咬好核突」，更有人警告「小心又出事」，暗示她經歷連串風波後仍未學懂低調行事。影片截圖更被廣傳至各大討論區，成為二次創作素材。
MAR ASMR過往被爆私訊搵SP緋聞纏身
令事件火上加油的是Yumi的合作對象——本名Martin的吃播網紅MAR ASMR。翻查資料，MAR ASMR約四年前曾被網民爆出以個人Instagram帳號私訊陌生人尋找SP（性伴侶），相關截圖在討論區廣泛流傳。事後MAR ASMR在社交平台回應，聲稱帳號遭駭客入侵，但網民隨即質疑：「邊個Hacker咁弱智VPN都唔識用但識Hack ig acc」、「log out嗰個location咁似佢本身部iPhone」。其後MAR本人亦曾在Threads承認「衰過一次」，表示已專心拍片，惟公信力早已大打折扣。
聲夢小花負面新聞不斷工作量插水式下跌
鍾柔美自《聲夢傳奇》出道後一度被力捧為「聲夢小花」，惟去年底爆出「A0大話」風波，被中學同學踢爆感情史與公開說法不符，其後親吻照流出更令事件持續發酵。她曾潛水逾兩個月，復出時坦承因壓力大而暴食致發福，又承認與緋聞男友劉展霆關係生變。如今工作量大不如前，Yumi轉戰社交平台拍攝短片維持人氣，卻因選擇合作對象不慎，再度惹來爭議。
網民嘲諷食相似含嘢更質疑揀錯合作對象
討論區內留言幾乎一面倒負評，大量網民以不堪入目的字眼嘲諷Yumi食相，有人形容影片截圖為「潛力圖」，要求「打格仔」處理。更多人將矛頭指向其合作對象，直接貼出MAR ASMR當年搵SP的討論連結，質問：「隔離條仔係咪之前周圍dm人做SP嗰個？」亦有網民感嘆Yumi「做乜都有浸柒味」，認為她在連串負面新聞後仍未懂得審慎篩選合作夥伴，只會令自己陷入更深的輿論漩渦。