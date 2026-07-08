鍾柔美拍吃播大啖刺身惹負評 合作網紅被翻舊帳揭黑歷史

鍾柔美（Yumi）自「A0風波」後工作量大減，近月積極經營社交平台維持曝光率。前日她上載一條吃播短片，與網紅MAR ASMR大啖三文魚刺身及壽司，片中咀嚼聲配合ASMR效果，本意營造療癒感，卻因食相問題及合作對象的黑歷史，再度將她推上風口浪尖。