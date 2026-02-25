鍾柔美星途危危乎？現身活動粉絲數急跌 避開傳媒拒訪問惹猜測

鍾柔美近期因「大話精」風波形象重創，昨日（25日）現身新城電台《新城廣播丙午馬年新春團拜》活動時，粉絲人數慘淡得只有小貓三兩隻！與旁邊詹天文聲勢浩大的應援聲相比，鍾柔美的人氣明顯大跌，更透過公關表示拒絕接受傳媒訪問，令人不禁懷疑她是否正面臨演藝事業的重大危機。