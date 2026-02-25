鍾柔美星途危危乎？現身活動粉絲數急跌 避開傳媒拒訪問惹猜測
鍾柔美近期因「大話精」風波形象重創，昨日（25日）現身新城電台《新城廣播丙午馬年新春團拜》活動時，粉絲人數慘淡得只有小貓三兩隻！與旁邊詹天文聲勢浩大的應援聲相比，鍾柔美的人氣明顯大跌，更透過公關表示拒絕接受傳媒訪問，令人不禁懷疑她是否正面臨演藝事業的重大危機。
鍾柔美粉絲人數暴跌現場尷尬
平時粉絲數人強馬壯的鍾柔美，今次出席黃埔商場活動時場面相當冷清，粉絲人數寥寥可數，與站在旁邊的詹天文形成強烈對比。詹天文不但粉絲人數起碼是鍾柔美的三倍，連應援聲音都是數倍之差，令鍾柔美在現場顯得格外落寞。
「大話精」事件重創公眾形象
鍾柔美在早前「扮A0」風波後，曾公開承諾會更小心處理與異性的關係，並在訪問中明確表示：「希望可以畀到對方個感覺就好似真係有一條界線喺度咁樣。」她更親口承認與劉展霆的關係已從互相了解退回朋友位置，試圖挽回公眾信任。
網民狠批言行不一再講大話
新一輪「手鏈事件」讓鍾柔美的言論受到嚴峻考驗，網民紛紛質疑她的真誠度。不少人認為，如果兩人真的只是朋友，為何會在情人節收受價值不菲的禮物？網上討論區質疑聲音四起：「又話降Lv做朋友，但情人節收左條仔禮物，如果真係飛左點會收咁貴禮物？」、「你哋啲藝人又講大話了，今次諗住點兜？」網民普遍認為鍾柔美的行為與她所說的「劃清界線」存在明顯矛盾，再次印證了她「大話精」的標籤。
鍾柔美避開傳媒拒絕回應
面對連串質疑，鍾柔美選擇在活動前透過公關表示不接受訪問，明顯是想避開敏感話題。這種迴避態度反而令外界更加懷疑她是否心虚，無法正面回應公眾關注。
圖片來源：Horatio Tsang@Yumi 鍾柔美💕 Fans Group資料或影片來源：原文刊於新假期