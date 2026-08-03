夫妻博弈｜鍾柔美神還原高海寧少女版 首播即洗版 網民驚呼：一模一樣

由高海寧主演的TVB重頭劇《夫妻的博弈》今日（3日）正式首播，劇中女主角姜幸如慘遭丈夫背叛，更意外重生展開復仇，首集播出即掀起熱議。其中，鍾柔美（Yumi）飾演高海寧的童年版姜幸如，造型曝光後因神還原對方年輕時期，令不少網民驚呼「根本一模一樣」，就連姚焯菲及詹天文見到對比照時亦大感震驚。