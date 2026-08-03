夫妻博弈｜鍾柔美神還原高海寧少女版 首播即洗版 網民驚呼：一模一樣
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由高海寧主演的TVB重頭劇《夫妻的博弈》今日（3日）正式首播，劇中女主角姜幸如慘遭丈夫背叛，更意外重生展開復仇，首集播出即掀起熱議。其中，鍾柔美（Yumi）飾演高海寧的童年版姜幸如，造型曝光後因神還原對方年輕時期，令不少網民驚呼「根本一模一樣」，就連姚焯菲及詹天文見到對比照時亦大感震驚。
鍾柔美演年輕版姜幸如 放低偶像包袱
鍾柔美今次在《夫妻的博弈》中挑戰演技，飾演年輕版姜幸如。早前劇組率先公開拍攝花絮，只見她一改平日青春甜美形象，以爆炸頭、眼鏡及淡妝造型示人，成功演繹角色學生時期模樣。無論五官輪廓還是神韻，都與高海寧極為相似，令不少網民大讚劇組選角神準。
鍾柔美神還原高海寧童年震驚全網
姚焯菲、詹天文與鍾柔美日前合體為《夫妻的博弈》灌錄英文主題曲，三人首次挑戰高難度Rap。錄音期間，鍾柔美向兩位好友展示自己在劇中的造型照，姚焯菲及詹天文看到與高海寧的對比圖後，即時驚呼相似度極高，大讚劇組選角眼光獨到。鍾柔美透露，身邊一直有不少人指自己與高海寧外貌相似，因此得知獲選演出時感到十分興奮，更直言：「好開心有機會演出呢個角色。」
姜幸如罹患絕症遭閨蜜背叛死而復生大反擊
《夫妻的博弈》由總監製鍾澍佳親自操刀，主線圍繞人生坎坷女主角姜幸如不幸罹患癌症，及後更悲慘撞破丈夫與唯一閨蜜發生婚外情。最令人心寒係姜幸如最終慘遭兩人狠下毒手殺害，卻意外獲得奇蹟眷顧死而復生，時光倒流回到五年前重啟人生。掌握預知未來能力女主角換上全新亮麗外型，帶領女同事組成粉紅兵團，劇集於優酷平台首播後精華片段已突破1,500,000次觀看。
網民激讚鍾柔美神還原高海寧少女模樣
劇集播出後網上討論區隨即被相關截圖洗版，大批觀眾對鍾柔美傾情演繹給予極高評價，認為佢將高海寧神韻完美複製。不少網民湧入討論區留言大讚：「係幾似高海寧噃」、「柔美加油支持妳」、「劇組搵得好準確真係好似樣」、「Yumi做童年版絕對係神來之筆」。