Yumi驚傳新劇主角被師妹李茵彤截胡 9字心酸回應惹網民兩極混戰 起底兩人神秘巧合！

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）近月因負面新聞形象受損，星途每況愈下，工作量大減。無綫全新處境劇《愛．回家之三代同糖》主角一角傳聞原本屬意Yumi擔正，最終卻由同門師妹李茵彤奪得，兩人竟然同月同日生日，這個巧合令事件更添戲劇性。