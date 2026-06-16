Yumi驚傳新劇主角被師妹李茵彤截胡 9字心酸回應惹網民兩極混戰 起底兩人神秘巧合！
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「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）近月因負面新聞形象受損，星途每況愈下，工作量大減。無綫全新處境劇《愛．回家之三代同糖》主角一角傳聞原本屬意Yumi擔正，最終卻由同門師妹李茵彤奪得，兩人竟然同月同日生日，這個巧合令事件更添戲劇性。
《三代同糖》主角傳聞花落李茵彤令Yumi飯碗被搶
無綫全新處境劇《愛．回家之三代同糖》近日公佈演員陣容，由《聲夢傳奇2》畢業生李茵彤與車婉婉、吳若希接棒擔正主角。消息傳出後，外界隨即將焦點放在同為「聲夢」出身的鍾柔美身上，有指Yumi原本有機會擔正該劇，最終卻敗給師妹李茵彤。對比同期出道的張馳豪劇接劇星途順遂，Yumi的處境顯得格外冷清，令人不禁感嘆「聲夢」同門之間的際遇差距愈拉愈大。
鍾柔美回應稱入行志向係唱歌跳舞一切順其自然
鍾柔美日前出席活動時被問及此事，她表現大方，表示與李茵彤同月同日生日，為對方感到高興。被追問會否向公司爭取劇中其他角色時，Yumi坦言交由公司安排：「我入行原因係想唱歌跳舞，細個已經做過童星，入行後公司畀機會我拍劇，令我有好多機會嘗試，所以一切都係順其自然。」言語間似乎刻意淡化外界對她「被搶飯碗」的解讀，將焦點拉回自己最初入行的音樂夢想。
鍾柔美形象插水後工作銳減僅靠《飛常日誌II》維持曝光
回顧Yumi近期的工作狀況，自負面新聞爆出後工作量明顯減少，目前僅有劇集《飛常日誌II》維持螢幕曝光。她早前曾隨劇組遠赴珠海取景拍攝，Yumi表示很開心能參與拍攝，透露自己細個有追看《衝上雲霄》，沒想過入行後有機會拍攝與機場有關的劇集。然而對比過往獲公司力捧的風光日子，如今的工作量已大幅縮水，從曾經的「聲夢」代表人物淪為邊緣化藝人，前後落差令人唏噓。
網民熱議鍾柔美星途走下坡質疑公司已放棄力捧
消息曝光後隨即引起網民熱烈討論，不少人認為Yumi的星途已經回不去。有網民直言：「自己形象搞成咁，公司點敢再捧」，亦有人感嘆：「同一個節目出身，張馳豪同Yumi嘅命運完全係兩個極端」。部分網民則對Yumi的「順其自然」回應表示質疑，認為她只是無奈接受現實：「講到好似自己唔在意，但邊個唔想做主角？」不過亦有支持者留言鼓勵，希望她能靠實力重新證明自己。
資料或影片來源：原文刊於新假期