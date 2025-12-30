鍾柔美回應戀情訪問態度引熱議 遭網民洗版批評 被轟似莊思敏

19歲聲夢小花鍾柔美（Yumi）日前被爆與劉展霆錫面照後，在《新城勁爆頒獎禮2025》後台受訪時堅稱只是「死黨」關係，更以玩真心話大冒險作解釋。然而她在訪問中的態度和神情卻引起網民強烈反感，紛紛批評她「好串」、「態度差」，更有人直指她的表現令人聯想起當年同樣因態度問題備受爭議的莊思敏。