鍾柔美回應戀情訪問態度引熱議 遭網民洗版批評 被轟似莊思敏
19歲聲夢小花鍾柔美（Yumi）日前被爆與劉展霆錫面照後，在《新城勁爆頒獎禮2025》後台受訪時堅稱只是「死黨」關係，更以玩真心話大冒險作解釋。然而她在訪問中的態度和神情卻引起網民強烈反感，紛紛批評她「好串」、「態度差」，更有人直指她的表現令人聯想起當年同樣因態度問題備受爭議的莊思敏。
Yumi訪問態度惹網民不滿
在後台訪問中，當記者問及與劉展霆的關係時，Yumi不但堅持「暫時係好朋友，同埋了解中」的說法，更在回答問題時頻頻「fing頭」、翻白眼，神情顯得相當不耐煩。特別是當被問到為何不承認戀情時，她以一副理所當然的語氣反問「點解我唔get嘅？」，這種回應方式立即引起網民熱議。有網民直指「佢個態度收皮啦」、「好串好bitchy好難頂」，更有人形容她的表情「好似同人講緊『我係咗撚樣gala 吹咩』」。
網民狂轟Yumi表達能力差
除了態度問題，網民對Yumi的表達能力也大感失望。不少人批評她「講嘢前言不對後語」、「講野冇重點，表達能力真係有待加強」，更有網民直言「聽佢講嘢好辛苦」。在訪問中，Yumi試圖解釋錫面照是聖誕派對玩真心話大冒險的懲罰，但她的說辭被網民形容為「語無倫次」、「愈描愈黑」，甚至有人質疑「話係聖誕Party都已經係講大話，當晚明明係人哋嘅婚禮」。
同組姊妹表情成焦點
最令網民津津樂道的是站在Yumi身旁的Chantel和詹天文的反應。兩人在整個訪問過程中表情尷尬，明顯在努力忍笑，這種「看戲」的表情反而成為網民討論的焦點。有網民留言「難為了Chantel同Windy，係隔離又唔笑得，聽Yumi係度講啲咁牽強的解釋」、「見到chantel 想笑，但係忍住個樣好辛苦，超搞笑」。更有人直指「佢哋兩個反應好好笑」，認為兩人的表情已經「出賣」了Yumi。
網民建議TVB教育新人
面對Yumi的表現，不少網民都建議TVB應該加強對新人的媒體訓練。有網民留言「TVB教育吓佢喇」、「佢公司教佢咁答？佢個pr放緊假？」，更有人將她與其他藝人作比較，指出「去到天后級啲明星都唔會咁串答人啦，何況佢咁既奀星」。部分網民更直言，這種態度問題可能會影響她的演藝事業發展，「等睇佢俾tvb送入雪櫃」。
圖片來源：YouTube@魔方全媒、IG@yumichung1221、網上截圖、yumichung1221@IG資料或影片來源：原文刊於新假期