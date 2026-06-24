鍾柔美露腰裝玩爆旋陀螺 網民兩極反應 手臂驚現「守宮砂」惹熱議
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聲夢小花鍾柔美（Yumi）近日積極宣傳新劇《飛常日誌II》及新歌《無名分狀態》，為爭取曝光竟現身爆旋陀螺活動與素人正面對決。不過比賽期間她手臂上一粒神秘紅點被網民放大檢視，隨即掀起一場關於「守宮砂」的熱烈討論，令整件事的焦點完全偏離了陀螺本身。
鍾柔美露腰裝落場紮穩馬步全神貫注對戰
鍾柔美當日身穿露腰裝出席活動，甫現身即成為全場焦點。她從褲袋中掏出幾個陀螺展示裝備後，隨即圍住陀螺盤準備開戰，只見她雙腿張開紮穩步伐，手一拉就將陀螺滑落盤中，全程目不轉睛盯住陀螺轉動，神情相當緊張，似乎對勝負非常在意，完全投入比賽之中。
手臂紅點引發守宮砂猜測惹網民瘋傳
比賽片段流出後，有眼尖網民發現鍾柔美手臂上出現一粒小紅點，隨即留言問：「有守宮砂？原來佢真係AO，冇講大話喎。」不過亦有網民迅速解畫，指出該紅點疑似只是活動現場用作分組的紅色標籤（label），並非什麼守宮砂，但相關討論已經在網上瘋傳，成為當日最多人談論的話題之一。
鍾柔美過去多次被質疑扮純情形象
鍾柔美自出道以來一直以清純形象示人，但早前曾因錯手分享錫面照而引發軒然大波，其後更有中學同學爆料指她並非如外界所想般「AO」，令她的純情人設備受質疑。今次手臂紅點再度觸發網民聯想，不少人將事件與她過去的爭議連結，調侃意味濃厚，可見公眾對她的形象仍然抱有極大好奇。
網民兩極反應有人讚貼地有人嫌唔專業
有網民大讚鍾柔美貴為偶像歌手都肯落場同素人比賽，留言稱「夠晒當年feel，貼地，純輕便對決」。但亦有人批評她對陀螺不夠尊重，指「戰鬥工具求其掉喺褲袋，嗰樣好唔尊重件事，反之出面30度包頂冷帽，心思花喺造型，出嚟選美」，更有網民質疑明星賽的參加者「9成都唔算明星，頂盡叫KOL」，對活動本身的定位提出疑問。
資料或影片來源：原文刊於新假期