鍾柔美露腰裝玩爆旋陀螺 網民兩極反應 手臂驚現「守宮砂」惹熱議

聲夢小花鍾柔美（Yumi）近日積極宣傳新劇《飛常日誌II》及新歌《無名分狀態》，為爭取曝光竟現身爆旋陀螺活動與素人正面對決。不過比賽期間她手臂上一粒神秘紅點被網民放大檢視，隨即掀起一場關於「守宮砂」的熱烈討論，令整件事的焦點完全偏離了陀螺本身。