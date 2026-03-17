鍾柔美活動後真實態度曝光 遭網民狠批：以為自己好紅？

19歲鍾柔美出席《臥底嬌娃》宣傳活動後，一段與粉絲互動的側拍片段在網上流出，其態度和舉動瞬間引起軒然大波。片段中她對經理人的語調以及回應粉絲的方式，令不少網民看傻了眼，紛紛狠批她態度有問題。這位童星出身的女藝人，本應藉此機會挽回形象，卻因舉止不當再次成為眾矢之的。