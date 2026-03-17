鍾柔美活動後真實態度曝光 遭網民狠批：以為自己好紅？
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19歲鍾柔美出席《臥底嬌娃》宣傳活動後，一段與粉絲互動的側拍片段在網上流出，其態度和舉動瞬間引起軒然大波。片段中她對經理人的語調以及回應粉絲的方式，令不少網民看傻了眼，紛紛狠批她態度有問題。這位童星出身的女藝人，本應藉此機會挽回形象，卻因舉止不當再次成為眾矢之的。
鍾柔美活動後「呼喝」經理人惹爭議
活動結束後，鍾柔美按慣例走向粉絲區為支持者簽名及合照。然而從網民分享的片段可見，她在準備簽名時突然以接近「呼喝」的語調叫經理人替她拿住電話。當有粉絲詢問「影張相，Yumi」時，鍾柔美似乎略顯不耐煩，回覆對方「簽埋名先好無？」該粉絲唯有尷尬打圓場回應「好啊，一個個嚟」。雖然她其後亦有配合粉絲要求，變換姿勢擺出「V字」手勢及多個「心心」動作，但整體態度已令人留下深刻印象。
網民洗版狠批「吊緊鹽水都仲咁串」
片段流出後，不少網民對鍾柔美的態度都看傻了眼，洗版式留言狠批「見微知著，佢啲態度都幾西吓」、「叫人幫手拎住部電話喝狗咁，演藝生涯吊緊鹽水都仲咁串」、「短短幾分鐘已經feel到有幾ｘ 啲神情真係串以為自己係啲咩Level」。更有網民直言「好大支嘢喎」、「勁無禮貌」、「Feel到佢嫌棄所有嘢」、「個格衰到無人有，靚妹仔，真係以為自己好紅！」部分網民更表示「以為上次A0事件之後佢會識得醒少少同收斂少少，似乎都係冇」、「佢嘅肢體語言同埋對粉絲嘅態度，已經證明咗佢係無藥可救」，看來鍾柔美想挽救形象的話，真的要好好學習態度和表情管理。
鍾柔美去年聖誕節親吻片段風波回顧
鍾柔美童星出身，5年前參加《聲夢傳奇》奪季軍入行，樣子甜美加上能歌善舞，深受不少男粉絲歡迎。在炎明熹離巢、姚焯菲出國升學後，本應是她極佳的上位時機。可惜去年聖誕節她疑錯手在IG分享與緋聞男友劉展霆的親吻限時動態，再被疑似舊同學「毀滅式」爆料，令其A0人設徹底崩潰，甚至誠信破產，星途瞬間蒙上陰影。雖然她曾經聲淚俱下道歉，但網民似乎依然「唔收貨」。
圖片來源：threads、IG@yumichung1221、TVB、YouTube@魔方全媒Moreform、小紅書頭資料或影片來源：原文刊於新假期