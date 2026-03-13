臥底嬌娃｜鍾柔美再扮A0遭羅毓儀神預言5字揭穿？Yumi鬥心不死望「用作品說話」

19歲鍾柔美早前因「偽A0」風波人設崩壞，被網民冠以「大話西柔」稱號後，近日在TVB新劇《臥底嬌娃》中再度飾演純情角色。劇中一場與羅毓儀的對手戲意外引起熱議，當羅毓儀質疑她「唔好扮晒嘢」時，彷彿道出網民心聲。面對事業低潮，鍾柔美接受專訪時表現樂觀，直言從未想過退出娛樂圈，更透露初入行時被批評唱功的衝擊更大。