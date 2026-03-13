臥底嬌娃｜鍾柔美再扮A0遭羅毓儀神預言5字揭穿？Yumi鬥心不死望「用作品說話」
《臥底嬌娃》羅毓儀神對白直擊要害
《臥底嬌娃》播至第13集，鍾柔美雖然戲份不多，但與羅毓儀的一場對手戲卻意外成為焦點。劇中羅毓儀飾演的童小茹到鍾柔美家中拜訪，兩人一邊吃甜品一邊談心事。當鍾柔美透露男同學已退學如人間蒸發，問對方自己是否算失戀時，羅毓儀即答「死喇！我都冇經驗添！」鍾柔美表示不相信好友沒有失戀經驗，羅毓儀隨即還擊「我夠唔信你冇經驗，唔好扮晒嘢！」這句對白簡直道出廣大網民早前質疑鍾柔美扮A0的心聲，令觀眾會心一笑。
鍾柔美承認講大話已公開道歉
鍾柔美去年聖誕期間誤貼與緋聞男友劉展霆的親密短片後，曾解釋是玩「Truth or Dare」遊戲，但其後被公開昔日親密照，包括在後樓梯激吻的照片，標榜從未拍拖的A0人設徹底崩壞。面對中學時情史被公開，鍾柔美直認講大話並已公開道歉，她坦言是相中人，解釋照片是讀中學時拍攝。她表示照片來自一個已不存在的社交網帳號，有人截圖後放上網公諸於世，不清楚是否前男友公開，自己沒想過相片會在網上流出，覺得這是人生經歷，當作學習上了一課。
鍾柔美回憶初入行被批評更難受
面對「偽A0」風波帶來的負評，鍾柔美日前接受專訪時透露已沉澱一段時間，現時心情已平復。談到發現相片在網上流傳時的心情，她坦言「我呆咗，因為冇諗過，對啲相有啲印象，但去到嗰刻冇得控制，惟有諗點同大家解釋。」她表示沒有刻意留意網民留言，因難以控制別人想法。問到哪些留言令她最難受，她反而提起參加《聲夢傳奇》比賽時的經歷「當時好多人攻擊我嘅唱功同衣着，呢件事令我更加難忘，冇諗過咁多人講我，當時感覺會難受啲，因為係我第一次畀外界嘅人講。」
網民質疑道歉態度鍾柔美無奈回應
對於網民對她的道歉不收貨，認為其態度是「唔知衰」，鍾柔美無奈地說「網民講嘅嘢係佢哋嘅自由，但只有我自己最清楚自己，我今次真係知錯，同大家道歉，我會做好自己，努力讀書同工作。」她表示會用作品向大家證明，希望大家可以見到她的努力。今次風波令鍾柔美人氣大跌，但問到可曾想過退出娛樂圈，她表現甚為樂觀「冇呢個想法，公司好支持我，有人問公司係咪雪我，其實冇，公司畀好多工作機會我，我好享受依家嘅工作。」她認為在娛樂圈被後起之秀取代難以避免，惟有增值自己，學多些東西，發掘自己的招牌。
