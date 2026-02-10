臥底嬌娃｜鍾柔美新劇飾演千金反派慘被冷處理 宣傳片全部「走鍾」

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）A0人設崩壞風波持續發酵，這位19歲中菲混血女星神隱一個月後終於現身道歉，淚崩承認自己並非「A0」更首度公開單親家庭背景真相！正當外界質疑她能否重獲觀眾信任之際，TVB新劇《臥底嬌娃》年初七即將開播，但令人意外的是，鍾柔美在首輪宣傳中竟然慘被「冷處理」，角色戲份大幅縮減，從原本「1男+4女」組合變成「走鍾」版本，這個反派千金角色能否成為她重塑形象的救命稻草？