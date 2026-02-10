臥底嬌娃｜鍾柔美新劇飾演千金反派慘被冷處理 宣傳片全部「走鍾」
鍾柔美新劇慘被冷處理 宣傳片全部走鍾
據官方宣傳資料顯示，鍾柔美在《臥底嬌娃》中飾演一個「不正常家庭」出身的千金反派，角色遊走於正邪之間，父母由關禮傑與邵美琪飾演。然而，在最新的宣傳片段中，無論是海報還是女團共舞片段，都從原本的「1男+4女」組合變成「走鍾」版本，明顯將鍾柔美的戲份大幅削減。這個處理手法被網民解讀為TVB對其A0風波的回應，顯示電視台對這位「聲夢小花」的信心已經動搖。劇集將於年初七正式開播，但首輪宣傳的冷處理已經為鍾柔美的演藝前途蒙上陰霾。
關禮傑邵美琪演偽善夫妻 鍾柔美飾演千金反派
劇中由關禮傑與邵美琪飾演的一對商人夫妻，表面熱衷慈善、實則暗中操控龐大毒品網絡，二人所代表的「四聯商會」勢力盤根錯節、暗藏殺機。久未亮相TVB劇集的邵美琪，此次回歸飾演心機深沉的商界名媛，與關禮傑攜手塑造出一對極具層次與說服力的「偽善夫妻」。鍾柔美在劇中飾演這對夫妻的女兒，角色設定為遊走於正邪之間的千金反派，這個複雜的角色或許能讓她展現不同面向的演技。然而，在A0風波影響下，觀眾對她的接受度成為最大變數。
鍾柔美淚崩道歉承認講大話 網民考古爸爸表白片段再惹爭議
經過約一個月的沉默，鍾柔美終於接受傳媒專訪，首度親口承認自己曾對大眾「講大話」。她坦承自己並非外界所認知的「A0（從未拍拖）」，透露在中學時期其實曾確認過一段戀情。談及為何當初要隱瞞真相甚至編造謊言，鍾柔美聲淚俱下地道歉解釋：「對唔住，係我細個唔識諗。」她解釋當時年紀尚輕、思慮不周，非常在意大眾對自己的評價，由於恐懼感作祟，才講出謊言。然而，有網民貼出Yumi在聲夢比賽時向爸爸表白的片段：「多謝我屋企大廚，佢知道我係呢個比賽度好大壓力，所以每次返到屋企就會煮好多野食好多甜品俾我，多謝daddy！」這段舊片段被翻出後引起網民熱烈討論，有人留言：「聽日開記招宣佈佢老母英文名叫Daddy」、「可能佢有好多個daddy」。
鍾柔美首度公開單親家庭背景 菲籍母親夜總會工作成話題
Yumi更罕有公開自己的家庭背景，她透露「我不在正常家庭長大」，原來她是在單親家庭成長，媽媽是菲律賓籍，她是中菲混血兒。有指其母在夜總會工作，她稱只知道媽咪工作是唱歌，其他則不太清楚，「大人的事就交給他們，媽咪好錫我，我細個喜歡唱歌跳舞，都是因為媽媽。我只記得小時候，媽咪都會帶我去唱歌和練歌，我又會睇住她唱歌，我知道她好錫我，好努力去湊大我。」她強調，「最緊要是跟媽咪一起」，又指媽咪都有關心問女兒最近的情緒是否應付得到。這次公開家庭背景被視為她試圖以真誠換取同情的策略，但網民反應兩極化。
鍾柔美承諾誠實面對公眾 重塑形象之路充滿挑戰
經歷這次風波後，鍾柔美承諾未來會不斷提醒自己要誠實面對公眾，努力修復受損的形象，務求以真誠的態度重回演藝崗位。對於長期以謊言包裝形象，Yumi終於公開道歉：「我想趁呢個機會跟大家講聲對唔住，我講咗一個大話。」她表示對於令一直支持她的粉絲感到失望，深感自責與內疚。這次公開道歉被視為她重新出發的第一步，但能否重獲公眾信任，仍有待時間驗證。加上新劇宣傳被冷處理，鍾柔美的演藝前途面臨重大考驗，這個反派千金角色能否成為她翻身的機會，將是觀眾關注的焦點。