炎明熹自組公司｜隊友鍾柔美詹天文5字回應 Yumi自爆機場拍劇之謎！

炎明熹（Gigi）自組公司單飛發展，昔日戰友After Class成員鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）的反應成為焦點。兩人近日出席活動時終於首度開腔，除了力撐Gigi外，Yumi更自爆近期頻繁現身機場，引發外界揣測，究竟她們對Gigi的決定有何看法？而Yumi的機場之謎又是怎麼一回事？