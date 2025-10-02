炎明熹自組公司｜隊友鍾柔美詹天文5字回應 Yumi自爆機場拍劇之謎！
炎明熹（Gigi）自組公司單飛發展，昔日戰友After Class成員鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）的反應成為焦點。兩人近日出席活動時終於首度開腔，除了力撐Gigi外，Yumi更自爆近期頻繁現身機場，引發外界揣測，究竟她們對Gigi的決定有何看法？而Yumi的機場之謎又是怎麼一回事？
鍾柔美詹天文力撐炎明熹 讚對方超勇敢
對於好友炎明熹約滿後自組公司的決定，After Class的隊友鍾柔美與詹天文齊齊送上支持。Windy透露其實一直有和Gigi保持聯絡，會互相回覆社交平台的限時動態聊天。Yumi亦表示有留意新聞，並強調「她這樣做我們都一定替她開心。」當被問到是否覺得Gigi此舉非常勇敢時，Windy毫不猶豫地大讚：「我覺得是勇敢的，因為自己做老闆，我覺得是很厲害的，很有勇氣，所以我一定會支持她。」可見姊妹情誼未有因工作變動而受影響。
Yumi鍾柔美自爆機場之謎 原來拍緊《飛常日誌2》
近期鍾柔美頻繁在社交平台分享現身機場的動態，一度引起粉絲誤會。她笑著解釋背後真相：「我不知道大家有沒有看我的story，我經常都會在機場，很多人以為我會飛，我以為我會飛去別的國家，但其實我最近在拍一套劇，是有關機場的事。」Yumi透露自己正忙於拍攝劇集《飛常日誌2》，即使目前仍要兼顧學業，但每星期仍會抽出一至兩天時間投入拍攝工作，希望觀眾能期待她的演出。
鍾柔美新歌MV演技大爆發 同男主角頭貼頭勁親密
除了拍劇有新動向，Yumi亦談及早前推出的新歌《不欠你一個朋友》的MV拍攝。她在MV中演技大爆發，更有一幕流淚的鏡頭，她坦言為新歌投入了大量情感：「因為這首歌有很多傷心的東西，比我之前的歌很不同，希望大家可以感受到我那種痛。」對於MV中被指與男主角有非常親密的頭貼頭鏡頭，Yumi則害羞地笑著回應：「很親密嗎？很貼？其實我不知道。」反應相當可愛。
