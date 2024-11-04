鍾柔美Yumi擔任港菲友誼賽嘉賓 網民列3大人選 建議對大馬搵林明禎
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《聲夢傳奇》歌手鍾柔美（Yumi）作為港菲混血兒，近日獲中國香港足球總會（足總）邀請，將於本月14日舉行的港隊對菲律賓友誼賽中擔任中場表演嘉賓，引起網民熱議！
鍾柔美Yumi獲邀做嘉賓引熱議
鍾柔美（Yumi）生於香港，父親為香港人、母親為菲律賓人，足總日前在社交平台上發布了Yumi擔任表演嘉賓的海報，並寫道：「Yumi will be our special guest performer! 嚟緊主場港隊對菲律賓嘅賽事中，我哋邀請到歌手鍾柔美（Yumi）擔任中場表演嘉賓！大家唔好錯過呢場精彩演出！非常感激菲律賓領事館及東盟協會嘅支持。」Yumi亦於IG限時動態中轉發了這個消息，並寫上：「Let’sgo!!」
網民對Yumi參與反應兩極 提出3大人選
足總此次少有地邀請TVB歌手擔任表演嘉賓，引起網民熱議。有部分球迷不滿早前波衫火速售罄，指原來是留給Yumi穿，有些網民則認為Yumi身上的波衫只是P圖。亦有網民指出要邀請菲律賓血統的歌手，可以請衛蘭、JW（王灝兒）及肥媽，不過肥媽其實並非菲律賓人，而是半個葡萄牙人。
望下次對賽馬來西亞請林明禎做嘉賓
亦有球迷提出，既然港菲友誼賽請來了港菲混血兒，那麼下次如果港隊對賽馬來西亞，足總是否會考慮邀請林明禎擔任嘉賓？而對泰國的話亦可邀請《冲遊泰國》主持鄺玲玲，對大溪地就請官恩娜，對日本可以請繪麗奈（素海霖），甚至省港盃也可以考慮邀請張敬軒。
Yumi、Gigi一齊扮鬼扮馬
此外炎明熹（Gigi）疑因續約問題被TVB雪藏，有傳Yumi因此而工作量大增，原本屬於Gigi的工作都改由Yumi頂上，對此Yumi只回應指工作量同平常一樣，都係跟公司安排。不過兩人的友誼並未受到影響，日前就見Yumi同Gigi一齊扮鬼扮馬參加萬聖節活動，Gigi更在Yumi的帖文下搞笑表示：「我要跟住你返屋企！」
撰文：東方新地圖片來源：FB@HKFA 中國香港足球總會、IG@yumichung、IG@kitcheeofficial、IG@janice_vidal、IG@jwchubz、IG@mama_maria_cordero、IG@minchen333、IG@thailand_roger