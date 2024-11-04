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鍾柔美Yumi擔任港菲友誼賽嘉賓 網民列3大人選 建議對大馬搵林明禎

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《聲夢傳奇》歌手鍾柔美（Yumi）作為港菲混血兒，近日獲中國香港足球總會（足總）邀請，將於本月14日舉行的港隊對菲律賓友誼賽中擔任中場表演嘉賓，引起網民熱議！

鍾柔美Yumi獲邀做嘉賓引熱議

鍾柔美（Yumi）生於香港，父親為香港人、母親為菲律賓人，足總日前在社交平台上發布了Yumi擔任表演嘉賓的海報，並寫道：「Yumi will be our special guest performer! 嚟緊主場港隊對菲律賓嘅賽事中，我哋邀請到歌手鍾柔美（Yumi）擔任中場表演嘉賓！大家唔好錯過呢場精彩演出！非常感激菲律賓領事館及東盟協會嘅支持。」Yumi亦於IG限時動態中轉發了這個消息，並寫上：「Let’sgo!!」

鍾柔美 足總宣布邀請了Yumi擔任港菲友誼賽的中場表演嘉賓。（圖片來源：FB@HKFA 中國香港足球總會）
足總宣布邀請了Yumi擔任港菲友誼賽的中場表演嘉賓。（圖片來源：FB@HKFA 中國香港足球總會）
鍾柔美 Yumi亦轉發了相關消息。（圖片來源：IG@yumichung）
Yumi亦轉發了相關消息。（圖片來源：IG@yumichung）
鍾柔美 香港足球賽事不時都會邀請歌手作開場或中場表演，早前中銀人壽盃就邀請了Tyson Yoshi做嘉賓。（圖片來源：IG@kitcheeofficial）
香港足球賽事不時都會邀請歌手作開場或中場表演，早前中銀人壽盃就邀請了Tyson Yoshi做嘉賓。（圖片來源：IG@kitcheeofficial）

網民對Yumi參與反應兩極 提出3大人選

足總此次少有地邀請TVB歌手擔任表演嘉賓，引起網民熱議。有部分球迷不滿早前波衫火速售罄，指原來是留給Yumi穿，有些網民則認為Yumi身上的波衫只是P圖。亦有網民指出要邀請菲律賓血統的歌手，可以請衛蘭、JW（王灝兒）及肥媽，不過肥媽其實並非菲律賓人，而是半個葡萄牙人。

鍾柔美 衛蘭父親是菲律賓人，母親則是中韓混血兒。（圖片來源：IG@janice_vidal）
衛蘭父親是菲律賓人，母親則是中韓混血兒。（圖片來源：IG@janice_vidal）
鍾柔美 JW是中、菲及西班牙的混血兒。（圖片來源：IG@jwchubz）
JW是中、菲及西班牙的混血兒。（圖片來源：IG@jwchubz）
鍾柔美 肥媽曾多次否認自己有菲律賓自統，但仍經常被誤會為菲律賓人。（圖片來源：IG@mama_maria_cordero）
肥媽曾多次否認自己有菲律賓自統，但仍經常被誤會為菲律賓人。（圖片來源：IG@mama_maria_cordero）

望下次對賽馬來西亞請林明禎做嘉賓

亦有球迷提出，既然港菲友誼賽請來了港菲混血兒，那麼下次如果港隊對賽馬來西亞，足總是否會考慮邀請林明禎擔任嘉賓？而對泰國的話亦可邀請《冲遊泰國》主持鄺玲玲，對大溪地就請官恩娜，對日本可以請繪麗奈（素海霖），甚至省港盃也可以考慮邀請張敬軒。

鍾柔美 網民建議足總搵林明禎做對大馬賽事時的表演嘉賓。（圖片來源：IG@minchen333）
網民建議足總搵林明禎做對大馬賽事時的表演嘉賓。（圖片來源：IG@minchen333）
鍾柔美 對賽泰國就可以邀請《冲遊泰國》女神鄺玲玲。（圖片來源：IG@thailand_roger）
對賽泰國就可以邀請《冲遊泰國》女神鄺玲玲。（圖片來源：IG@thailand_roger）

Yumi、Gigi一齊扮鬼扮馬

此外炎明熹（Gigi）疑因續約問題被TVB雪藏，有傳Yumi因此而工作量大增，原本屬於Gigi的工作都改由Yumi頂上，對此Yumi只回應指工作量同平常一樣，都係跟公司安排。不過兩人的友誼並未受到影響，日前就見Yumi同Gigi一齊扮鬼扮馬參加萬聖節活動，Gigi更在Yumi的帖文下搞笑表示：「我要跟住你返屋企！」

鍾柔美 Yumi否認接手Gigi工作。（圖片來源：IG@yumichung）
Yumi否認接手Gigi工作。（圖片來源：IG@yumichung）

撰文：東方新地圖片來源：FB@HKFA 中國香港足球總會、IG@yumichung、IG@kitcheeofficial、IG@janice_vidal、IG@jwchubz、IG@mama_maria_cordero、IG@minchen333、IG@thailand_roger

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