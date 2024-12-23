鍾柔美18歲生日谷胸上陣騷20吋腰 網民竟嫌：個妝化到38咁

青春可人嘅鍾柔美（Yumi）12月21日迎來18歲生日，她於19日在酒店宴會廳大搞童話主題生日會，好友姚焯菲（Chantel）及張馳豪（Aska）都有現身撐場。鍾柔美在IG曬出多張當晚靚相，不過網民竟嫌妝容大炒車！

