鍾柔美A0人設爆破 人氣「逆市上升」 除夕開放留言區任轟引熱議

鍾柔美A0人設徹底幻滅後，竟然迎來意想不到的轉機，IG粉絲數字不跌反升，更在除夕夜大膽開放留言區任由網民狂轟引熱議。這位曾經標榜清純形象的《青春本我》女星，如今被網民嘲笑為「A380」，但她似乎毫不在意外界批評，反而越戰越勇。