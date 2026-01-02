鍾柔美A0人設爆破 人氣「逆市上升」 除夕開放留言區任轟引熱議
鍾柔美親密片段曝光A0人設爆破
事件源於鍾柔美與拍檔Eden劉展霆的親密影片流出，片中兩人玩「真心話大冒險」遊戲時過分親密，徹底打破了她一直以來未拍過拖的清純形象。更震撼的是，隨後有網民發布多張她與兩名不同男子親熱的照片，其中一張更是在後樓梯激吻的畫面，令人咋舌。爆料者自稱是Yumi的同學，更在網上開設「Q&A」環節大談她的為人及返學情況，但兩小時後所有內容連同爆料者帳號一併消失，增添了事件的神秘色彩。
除夕夜開放留言區任網民狂轟
面對鋪天蓋地的負面評論，鍾柔美選擇在除夕夜發布回顧影片，內容包括工作照、自拍照及日常生活點滴，並留言「Goodbye 2025~I’m ready for a fresh start.」最令人意外的是，她完全沒有限制留言區，任由網民發洩不滿情緒，大量負評及帶攻擊性的留言如潮水般湧現。然而，鍾柔美並未刪除任何不好的留言，展現出驚人的承受能力，這種「來者不拒」的態度令不少網民刮目相看。
粉絲數字逆市上升突破13萬7千
最諷刺的是，儘管鍾柔美的A0人設徹底幻滅，但她的IG追蹤人數卻出現逆市上升的奇特現象。在她與Eden「大冒險」影片流出後，IG粉絲數字達到13萬6千，其後她出來解釋事件並被揭發初戀始於13歲時與同校學長拍拖後，粉絲數字進一步攀升至13萬7千。這個現象證明了「黑紅也是紅」的娛樂圈定律，負面新聞反而為她帶來更多關注度。
元旦凌晨向粉絲報平安感謝支持
在元旦凌晨20分，鍾柔美在粉絲的Telegram群組拍片祝賀新年快樂，並表示「多謝米粉一直嘅支持，我會繼續努力做好自己。」這段短片顯示她並未被負面輿論擊倒，反而積極面對未來挑戰。
網民反應兩極化有人支持有人狠批
網民對鍾柔美的反應呈現兩極化態度，支持者認為她勇於承認錯誤並願意接受批評，展現出成熟的一面。批評者則認為她的行為完全是在「博同情」和「抽水」，質疑她開放留言區的真正動機。有網民留言「A0變A380真係笑死人」，但也有粉絲力撐「每個人都有過去，重要係而家點做」。這種爭議性話題持續發酵，為她帶來前所未有的討論熱度。