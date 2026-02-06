鍾柔美神隱一個月終承認講大話 聲淚俱下推翻A0人設向粉絲道歉
19歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）神隱一個月後終於打破沉默，在最新專訪中聲淚俱下承認自己曾對公眾講大話，親口推翻了維持多年的「A0」（從未拍拖）純情人設。這位童星出身的年輕偶像，在面對去年聖誕節與劉展霆（Eden）親密片段外流風波後，選擇了最艱難但也最誠實的道路，向所有支持者道歉，並解釋當初編造謊言的真正原因。
鍾柔美首度承認中學時期曾拍拖
據《明周》報道，鍾柔美在專訪中坦承自己並非外界認知的「A0」，她透露在13、14歲讀中學時確實有過一段戀情，「那次拍拖大概維持一至兩年，其後我出道就分開了。」她承認之前選擇了錯誤的方式處理，所以早前極力否認戀情，甚至堅稱自己是單身。對於為何當初要隱瞞真相，鍾柔美解釋「係我細個唔識諗」，顯示出年輕偶像在面對公眾審視時的無助與困惑。
鍾柔美聲淚俱下道歉承諾做好自己
在專訪中，鍾柔美情緒激動地向公眾道歉：「我想趁這個機會，跟大家講聲對唔住，我講了一個大話，我以後會努力去提醒自己，去做返好自己！」她坦言自己初入行時不太知道在做什麼，也沒有人教她怎樣應付這些問題，加上非常在意大眾評價，恐懼感作祟下才選擇編造謊言來保護人設。鍾柔美表示沒料到事情會演變成如此大件事，對於令支持她的粉絲感到失望，深感自責與內疚。
直認娛樂圈人設包袱沉重
鍾柔美在接受訪問時進一步解釋當初說謊的心路歷程：「剛剛入行，我很怕別人怎樣看我，所以我就直接寫了這個答案。」她透露自己可能不是在正常家庭長大，加上初入行時沒有人指導如何應付媒體問題，在緊張混亂下給出了錯誤答案。這次事件不僅暴露了年輕偶像在建立人設時面臨的壓力，也反映出娛樂圈對「純情」形象的過度包裝與市場需求之間的矛盾。
鍾柔美出跳舞片派福利 網民都零反應
雖然鍾柔美公開道歉，但網民反應卻相當兩極化。在她最新發布的跳舞片段中，雖然又露腰又露長腿，但網民並不買帳，紛紛留言：「差啲睇錯咗件T上面寫А0」、「從不介意你A唔A0，但對於你在公眾場合表現出嚴重欠缺修養的行為有所保留，令到我已經改變了對你的觀感」、「大話精」等。部分網民認為她的道歉來得太遲，質疑其誠意，亦有人表示會繼續觀察她的後續表現。
