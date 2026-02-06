鍾柔美神隱一個月終承認講大話 聲淚俱下推翻A0人設向粉絲道歉

19歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）神隱一個月後終於打破沉默，在最新專訪中聲淚俱下承認自己曾對公眾講大話，親口推翻了維持多年的「A0」（從未拍拖）純情人設。這位童星出身的年輕偶像，在面對去年聖誕節與劉展霆（Eden）親密片段外流風波後，選擇了最艱難但也最誠實的道路，向所有支持者道歉，並解釋當初編造謊言的真正原因。