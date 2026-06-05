Yumi人氣直插谷底傳遭公司冷處理 姚焯菲出手相救背後原因曝光

After Class成員鍾柔美（Yumi）自出道以來曾獲得不少演出機會，但接連負面新聞令她人氣急跌，近期更傳出遭公司冷處理，如今只能靠社交平台自救，而隊友姚焯菲（Chantel）即將舉行的粉絲見面會竟安排她擔任嘉賓，背後原因耐人尋味。