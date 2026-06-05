Yumi人氣直插谷底傳遭公司冷處理 姚焯菲出手相救背後原因曝光
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After Class成員鍾柔美（Yumi）自出道以來曾獲得不少演出機會，但接連負面新聞令她人氣急跌，近期更傳出遭公司冷處理，如今只能靠社交平台自救，而隊友姚焯菲（Chantel）即將舉行的粉絲見面會竟安排她擔任嘉賓，背後原因耐人尋味。
Yumi負面新聞纏身人氣直插谷底
Yumi出道初期獲得不少重要演出機會，包括在《萬千星輝賀台慶》中領唱表演、參與劇集《臥底嬌娃》拍攝等，本應前途一片光明。然而早前傳出的「偽A0」爭議及其他相關醜聞，令她形象大受打擊，觀眾反應漸趨冷淡，人氣從高峰急速滑落至谷底，與同組合的姚焯菲形成強烈對比。
傳高層心淡Yumi商演行程被低調處理
有消息指Yumi在敏感時期與公司背道而馳，在社交帳號上自行發布內容，有指高層因此心淡。她的商演行程被低調處理，在節目巡禮中亦被安排站在較不顯眼的位置，甚至即將播映的新劇《飛常日誌II》官方海報上未見其身影，種種跡象反映公司對她的態度已明顯轉冷。
姚焯菲出手安排Yumi擔任見面會嘉賓
姚焯菲將於7月底迎來個人首場演唱會，其粉絲「小菲象」近期積極造勢，更籌辦了一場在Party Room舉行的粉絲見面會。令人意外的是，自前年起已甚少公開亮相的Yumi將再次擔任見面會嘉賓。有知情人士透露：「有人需要曝光，所以Chantel出手幫助。」對比Chantel去年8月見面會邀請的嘉賓是潘靜文、林智樂等好友，今次特意安排Yumi現身，明顯是想為隊友增加曝光機會。
網民熱議Yumi靠社交平台自我爭取關注
近期Yumi在社交平台上頻繁發布旅行照片及私人動態，試圖重新獲得外界關注。有網民留言表示「Yumi而家得返IG可以刷存在感」、「睇嚟公司真係放棄咗佢」，亦有人認為「Chantel肯幫手已經好夠義氣」。面對同組合成員各自發展差距愈拉愈大，Yumi能否藉此機會重新站穩陣腳，目前仍是未知之數。
資料或影片來源：原文刊於新假期