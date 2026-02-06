鍾柔美淚崩公開道歉非A0 心理專家拆解公關招數 真誠度僅75%

19歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）近期陷入連環公關災難，從「A0」人設謊言到態度爭議，再到緋聞風波，短短時間內形象急轉直下。然而這位入行僅五年的年輕藝人，在接受專訪時聲淚俱下承認自己說謊，其背後的心理策略值得深度剖析。究竟她如何運用心理學技巧試圖挽回形象？這場「人設崩壞」危機又能給其他藝人什麼啟示？AI心理分析師嘗試深度拆解Yumi的回應。