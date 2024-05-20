鍾柔美強勢踩入韓國知名舞室 夢想成真fans激讚：可以去韓國做練習生

17歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）為應屆DSE考生，而終於考晒試嘅鍾柔美就即刻旅行放鬆吓。昨日（20日），鍾柔美就在社交平台透露自己終於夢想成真去韓國知名舞室學舞。鍾柔美除咗開心po靚相外，仲大方分享埋自己跳舞時的影片，瞬間引起大批網民激讚！

