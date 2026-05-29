41歲落選港姐現身《COURT!》引關注 被指小三坐正黑歷史翻Hit 曾批林峯「真人Ho X」
鍾溥敏《COURT!》飾獸醫出庭作證表現穩紮穩打
鍾溥敏在ViuTV與銀河映像聯合製作的律政劇《COURT!》中，參演單元二「REASONABLE MAN（合理的人）」，飾演一名獸醫「鄭安娜」。劇中她以辯方證人身份出庭，需要在法庭上證明一隻名叫「比比」的寵物有能力解鎖手機並撥打電話，雖然最終任務失敗，但她一身專業形象在法庭對質的文戲中表現得相當穩定。此前她亦曾參演同樣由銀河映像班底打造的劇集《三命》，客串飾演護士一角，雖然出鏡時間不長，但能夠參與杜琪峯監製的作品，對她的演員履歷而言絕對是重要的磨練。
樂易玲因一句粗口諧音封殺鍾溥敏入無綫之路
鍾溥敏2009年參選港姐時已是非纏身，當年被揭發讀大學一年級時因作弊被取消成績，被傳媒封為「出貓港姐」。落選後她在電視城試鏡時遇見林峯，其後竟在社交平台以粗口諧音「ho 7」形容對方真人，據報此舉引起當時正力捧林峯的無綫高層樂易玲極度不滿，令她最終未能簽入無綫。事件曝光後，楊怡（現名楊茜堯）公開反擊指林峯係「ho 10」即「十全十美」，更寸爆：「我覺得選得港姐就應該有教養，字眼方面要檢點啲！」鍾嘉欣亦力撐林峯，直言：「好愕然！林峯一啲都唔蠢、好叻。我覺得講粗口唔好，點解唔講有禮貌說話？」
被徐太公開斥責做第三者拆散家庭後反而修成正果
鍾溥敏的感情生活同樣充滿爭議。2019年她與廣告人兼網路作家徐俊文（筆名「徐緣」）一同主持網台節目《沉悶偵探社》期間撻着，數月後徐俊文當時的太太在網上發文直斥：「Mandy Chung鍾溥敏搭上徐緣Vincent Tsui，拆散了我的家。」鍾溥敏最初否認拍拖及做第三者，表示只知男方正辦離婚。不過五年後徐俊文在瑞士浪漫求婚，鍾溥敏形容兩人經歷了「好多難關，好多妥協，非常多耐性同體諒」，二人最終於2024年10月正式結婚，去年更帶同親戚到外地慶祝結婚一周年。
網民對鍾溥敏演員路評價兩極有人讚有人彈
鍾溥敏現身《COURT!》的消息傳出後，不少網民隨即翻出她過往種種是非。有網民直言「佢啲黑歷史真係數都數唔晒」，亦有人認為「做演員就睇實力，私生活係佢自己嘅事」。部分觀眾則對她在劇中的專業形象表示驚喜，留言指「估唔到佢演技幾自然」、「獸醫套裝幾有說服力」。從2009年落選港姐到如今41歲重新出發做演員，鍾溥敏由無綫實習記者、有線主持、報章記者，再到修讀港大碩士後投身演藝界，輾轉經歷了超過16年才找到自己的定位。