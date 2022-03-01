47歲鍾漢良拍真人騷現福相 被指崩壞變油腻大叔 粉絲盲撐有苦衷

出身香港的47歲男星鍾漢良（Wallace），早在90年代已前往台灣發展，近年更專攻內地市場，主演了不少內地人氣劇，外表多年來被指keep得好，日前他現身內地真人騷節目《超有趣滑雪大會》，卻被指走晒樣。