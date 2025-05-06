鍾發怒斥成龍冷落成家班 揭李健生拍《警察故事》傷重昏迷無人問津：你啲錢帶落棺材咩

「洪家班」資深動作演員鍾發近日在YouTube頻道《威哥會館》的訪問中，對成龍的行為表示強烈不滿，他質疑成龍對待長期合作的「成家班」兄弟的態度，直言：「你啲錢帶落棺材咩？！」鍾發指出，成龍未能妥善照顧那些為他賣命的兄弟，並透露一些成家班成員的困境，強調他們的辛勞和貢獻。