鍾發怒斥成龍冷落成家班 揭李健生拍《警察故事》傷重昏迷無人問津：你啲錢帶落棺材咩
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「洪家班」資深動作演員鍾發近日在YouTube頻道《威哥會館》的訪問中，對成龍的行為表示強烈不滿，他質疑成龍對待長期合作的「成家班」兄弟的態度，直言：「你啲錢帶落棺材咩？！」鍾發指出，成龍未能妥善照顧那些為他賣命的兄弟，並透露一些成家班成員的困境，強調他們的辛勞和貢獻。
鍾發發火鬧成龍忽視成家班兄弟
在訪問中，鍾發詳細談及「洪家班」和「成家班」的不同，他多次感謝洪金寶的提攜和對班員個性的發掘，使得每位成員都能獨當一面。他讚揚洪金寶和黃炳耀的遠見和才能，並質疑「成家班」中有誰能夠獨立成功。
鍾發進一步揭露成家班內部的困境，指出「火星最慘嗰個，最辛苦嗰個，所有替身係火星嚟㗎，張華、火星、李健生個個都辛苦。喂，成龍，你拿千分一（資產），唔好講幾多，都養佢哋一世啦，你何必呢？你啲錢帶落棺材咩，係咪呀？你搞到亂晒，搞到個個都冇晒。你唔好忘記呢班人同你搏出嚟，冇呢班人能夠咩呀，我講真事，李健生瞓醫院瞓到驚呀！」
狠批成龍依賴過去輝煌「食老本」
鍾發回顧1985年《警察故事》的拍攝過程，當時有驚險的場面，其中李健生因受傷昏迷，卻被忽視。鍾發表示：「巴士跌落嚟嗰個，福健生李健生，昏迷咗幾日，你(成龍)都冇人理佢嘅，所以我就爆大鑊，我就鍾意，等佢牙X擦，等佢走過嚟同我傾呀，我絕對有權同佢講呢啲嘢。」
他批評成龍依賴過去的成就「食老本」，並質疑如果沒有洪金寶和其他班底的支持，成龍是否還能恢復昔日的輝煌：「成龍你冇你班底，你好好咩？成龍你冇洪金寶，你能返得轉以前咁，一部搶包山你差啲死啦，拍一部《飛龍猛將》塑造你嘅警察故事，食到依家。」
網民讚鍾發為弱者發聲
網民熱議鍾發炮轟成龍，讚他為弱者發聲，批評成龍缺乏人情味：「發哥好嘢！成龍一將功成萬骨枯，不值得尊敬！洪金寶才是真正大哥。」有網友指出：「成家班兄弟搏命，最後只成就成龍一人。」另有留言稱鍾發敢言率直，鬧成龍真大快人心！更有網民期待聽他爆更多秘聞內幕。
圖片來源：威哥會館@YouTube、成龍@微博圖片資料或影片來源：原文刊於新假期