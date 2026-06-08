8點直樂｜最叻女球迷大比拼 利物浦女神LingLing大起底 火辣身材成焦點
兩位資深女球迷同場較量火花四濺
節目為迎接世界盃熱潮特別推出「最叻女球迷」環節，每晚邀請兩位女球迷上節目比拼。今晚登場的Hilda支持阿仙奴，國家隊撐英格蘭；Ling Ling則是利物浦死忠，國家隊支持德國。第一環節兩人需與C朗不倒翁合照，考驗球迷反應；第二環節則各出奇招為心愛球隊打氣，Hilda選擇自彈自唱改詞演繹，Ling Ling則化身啦啦隊為德國隊落力應援，兩種截然不同的風格令現場氣氛高漲。
Ling Ling分享利物浦7比0血洗曼聯趣事
Ling Ling在節目中大方分享自己作為利物浦球迷的瘋狂一面，提到利物浦曾以7:0大炒曼聯，她其後經常刻意飲「7字開頭」的飲料，藉此激對方球迷。據知，Ling Ling在13年前因當時男朋友而愛上利物浦，繼而愛上足球，其後更因緣際遇加入足球產業，由YouTube頻道《猜波台》嘉賓主持做起，2024年歐國盃期間更衝入電視台參與評述工作，正式「入屋」。不過節目最終由Hilda憑改詞自彈自唱的創意表現成功晉級。
鍾紫伶由模特兒跨界足球主持之路
鍾紫伶擁有模特兒及足球主持雙重身份，4年前受《猜波台》女主持邀請初次嘗試幕前工作，「你有睇波經驗，上去唔使點樣講太多，最緊要開心就好。」她當時抱住玩票心態上台搞氣氛，豈料一做就停唔到。除主持工作外，Ling Ling亦擅長將球衣融入日常穿搭，經常以短裙、百褶裙、長靴配襯波衫，將運動單品變成時尚造型，成為圈中少數兼具專業球評知識與潮流觸覺的女主持。
網民力撐Ling Ling封又靚又識波代表
節目播出後隨即引起球迷觀眾熱議，不少網民對賽果感到意外，紛紛留言力撐Ling Ling。有網民直言「識波又靚，點解會輸」，亦有人大讚她「唔係忽然球迷，係真正有料到」，認為她多年來由網上平台做到電視台評述，實力有目共睹。部分觀眾則欣賞Hilda的音樂才華，認為改詞演繹別出心裁，兩位參賽者各有支持者，令「最叻女球迷」環節成為當周節目最多人討論的話題之一。