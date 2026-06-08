8點直樂｜最叻女球迷大比拼 利物浦女神LingLing大起底 火辣身材成焦點

ViuTV《8點直樂 VIURIETY》為迎接今夏世界盃熱潮，特設「最叻女球迷」比賽環節，由利物浦死忠Ling Ling與支持阿仙奴的Hilda正面交鋒。兩人透過趣味挑戰及創意應援方式爭奪晉級資格，過程精彩十足。當中兼具足球主持及模特兒身份的Ling Ling憑亮眼外形與多年球迷資歷備受關注！