鍾鎮濤大女鍾嘉晴英國遇電騙嚇到喊 阿媽章小蕙去咗邊？

鍾鎮濤與前妻章小蕙所生的女兒鍾嘉晴(Chloe)日前在社交網自爆在英國遇上電話騙案，入世入深的她竟依照對方所說，供出個人資料，事後她才告知父親鍾鎮濤及繼母范姜。經一事長一智的鍾嘉晴重提事件仍猶有餘悸，范姜語重心長提示她下次再接到這些電話，只需要做一個動作。