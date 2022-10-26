鍾鎮濤大女鍾嘉晴英國遇電騙嚇到喊 阿媽章小蕙去咗邊？
鍾鎮濤大女遇詐騙集團
鍾鎮濤27歲大女鍾嘉晴（Chloe）日前在社交網自爆在英國倫敦個幾月，期間竟遇上詐騙集團，被騙取大量個人資料：「前幾天接到自稱中國駐英大使館的電話，讓我去領一份重要檔，但由於當時在忙而且是機器電話就沒在意關斷了。但是後來又收到了同樣的電話，讓我轉人工客服詢問是甚麼檔。工作人員問了我姓名身份證號（我當時太好奇沒多想就給了我個人資料），查詢後他告訴我了檔公文號，內容為一名9.28入境廣州白雲機場的旅客身上攜帶大量銀行卡被海關稽查，其中一張是以我的名義辦理的。這頓時把我嚇壞我立馬否認於是工作人員建議我向警方報案並把我連結到廣州市公安局的電話。」
鍾嘉晴驚到爆喊
鍾嘉晴收到自稱中國駐英大使館的電話後，完全沒有懷疑，更按騙徒指示，與自稱公安部的人繼續對話：「電話接通後，警方詢問我事情經過，要求我做筆錄，問了幾個問題並囑咐我不要將此事告訴第三人（包括我的父母），理由是害怕到處聲張引起嫌疑人的注意。後來下載了一個軟件視訊做了筆錄，我太害怕都嚇哭了，對方還安慰我說沒事的，我沒做錯事就不會有事的，不必為這些事難過。電話掛斷後自稱警方又電話來說我的部分的事情解決了，但因為國家還在調查中不能告訴我細節還說以後接到大使館的電話不必理會。」
被繼母范姜一言點醒
其實電話騙案近年已經好普遍，但鍾嘉晴接到電話當時並未意識到，直至把所有個人資料都被套取後，她終於在晚上把事件告知父親鍾鎮濤及繼母范姜：「我媽直接說我遇酊了詐騙集團…後來我又上小紅書搜原來很多留學生也遇過和我同樣的事，其實仔細想這件事情有很多疑點，低由於我當時聽到這個事情很緊張導致大腦短腦了…也希望大家都看到不要和我一樣犯傻。」范姜更在鍾嘉晴的社交網留言說：「陌生來電，即刻收線。收線！收線！收線！」懷疑被騙，請即致電18222要切記！為了提醒鍾嘉晴，范姜寫了三次「收線！」來加重語氣，而18222就是香港警務處反詐騙協調中心「防騙易18222」熱線。
網民留言：
鍾嘉晴把她受騙的經歷公開後，不少網民都在討論區留言，當中有好多都幾mean囉！
59歲「前B嫂」章小蕙變帶貨網紅 網友買口罩似阿婆底褲
59歲的「前B嫂」章小蕙（Teresa），早年移居美國，近年就轉戰內地發展網絡事業，轉型成KOL，成為「帶貨網紅」，早前就有網民買了由她推薦的名牌真絲口罩卻大呻中伏！章小蕙目前專攻大陸市場，除了開設網店，更設立微信公眾號、小紅書做帶貨網紅，雖然年近60，不過保養得宜的她，加上開重濾鏡，依然算省鏡，不少網民都力撐她介紹的產品。
網友跟隊買章小蕙口罩 大呻中伏
早前就有網友分享了她在章小蕙的網店所購買的名牌真絲口罩，售價為¥276人民幣，即約$340港元，不過網友驚覺到貨後發現實物與圖片的差距太大，大呻中伏！
啞色變亮面 口罩變阿婆底褲
中伏網友表示，在Teresa的網站中，口罩是啞光粉紅色，不過收到的真絲口罩則是光亮粉色，戴上後似足阿婆底褲，網友貼心提醒大家，不喜歡的朋友不要買，但評論就激起其他網友一起討論，直言：「實物像真絲內褲，廣告圖像棉質內褲，總之都像內褲」、「奢侈品從不坑窮人」、「章小蕙是不會騙窮人的」、「人家本身用的都是名牌，推薦的當然也是這種價位呀」。
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鍾鎮濤大女肚凸凸惹懷孕疑雲 鍾嘉晴急闢謠
鍾鎮濤近年專注在內地發展，是內地綜藝節目的常客，更已經搬到上海居住，今年年初他在微博上載到遼寧大孤山旅遊的照片，由於當地非常嚴寒，鍾鎮濤笑言連鼻涕都凍到結冰，而大女鍾嘉晴（Chloe）亦有份出鏡，相中所見雖然Chloe穿上黑色大褸，但驚見腹部明顯隆起，即惹來不少網民留言猜測大女懷孕了：「要當姥爺了」、「大女兒二十幾歲到了要寶寶的年紀了」、「懷孕了？」等等。
鍾嘉晴澄清：自己還是個小寶寶
對於惹來懷孕疑雲，鍾嘉晴急急親自回覆網民，指稱只是光線問題，及後索性在自己微博出文否認懷孕：「說甚麼寶寶呢？我自己還是個小寶寶，老爸發我照片都不給我審核的。」
與繼母范姜感情深厚
其實鍾鎮濤與前妻章小蕙所生的Chloe，遺傳了章小蕙的大眼晴，嬌俏可人，由於一直跟著爸爸一起生活，照顧Chloe的責任就落在繼母范姜身上，而這些年來二人母女感情深厚，Chloe亦曾在內地真人騷《媽媽，你真好看》真情剖白，感激范姜的照顧及無私付出自己的青春：「你們也聽過我的故事，我媽媽她不是我的親生媽媽……我媽媽她二十幾歲、三十幾歲的時候，是可以去完成自己的夢想的，但她沒有這樣做…現在很多坐在我們這邊的女兒們，都是二十加左右，我媽媽二十幾歲的時候就是在照顧我和我哥哥，瘦小的她是很辛苦的，我很想謝謝我媽媽。」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》