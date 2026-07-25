鍾雨璇急澄清與親弟無決裂！發長文交代始末 惟對游茛維指控未有否認

入行超過十七年女星鍾雨璇早前與前無綫藝人游茛維合作後大吐苦水，其親弟隨即在網上發出千字文怒轟對方耍大牌兼列出四大罪狀，引發一場家庭內鬨與公關風暴。雖然女方一度割席惹怒親弟，但她最新發出長文澄清兩姊弟已經和好並無決裂。這篇聲明字裡行間完全沒有為該名遭控訴男藝人平反，背後隱藏態度呼之欲出！