鍾雨璇急澄清與親弟無決裂！發長文交代始末 惟對游茛維指控未有否認
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入行超過十七年女星鍾雨璇早前與前無綫藝人游茛維合作後大吐苦水，其親弟隨即在網上發出千字文怒轟對方耍大牌兼列出四大罪狀，引發一場家庭內鬨與公關風暴。雖然女方一度割席惹怒親弟，但她最新發出長文澄清兩姊弟已經和好並無決裂。這篇聲明字裡行間完全沒有為該名遭控訴男藝人平反，背後隱藏態度呼之欲出！
鍾雨璇急澄清家庭和睦未否認男方指控
面對輿論越演越烈，鍾雨璇再度於社交平台發布長文交代最新進展。她解釋當晚細佬聽到自己講出一句貶低自己說話便衝出房間，過程中令母親意外撞傷太陽穴流血，弟弟在一時衝動下才將事件放上網。她強調兩姊弟感情要好且已經無事，並表示「希望大家唔好將件事越搞越大」。不過整篇澄清文完全未有提及或否認關於男藝人工作態度惡劣指控，而弟弟亦堅持立場表示「道理喺自己度，自己做過咩自己承擔」。
親弟千字文怒轟游茛維四大罪狀
這次風波源於鍾雨璇完成司儀工作後回家訴苦，其親弟心痛家姐受委屈而在Threads發文怒斥游茛維工作態度惡劣。帖文列出四大罪狀指控對方不僅對客戶要求已讀不回，更揚言不需要事前對稿，抵達現場後足足遲到一小時兼全程坐在一旁瘋狂煲劇。面對突如其來指控，鍾雨璇最初選擇發文致歉並指自己無法控制家人行為，結果此舉激怒親弟截圖爆粗反擊，狠批家姐不應怪責家人。
曾參選超級巨聲入行近廿年發展平平
被捲入這場風波女主角原名蘇慧恩，早於2009年便參加無綫電視歌唱比賽《超級巨聲》可惜未能晉級，其後在2011年參選香港小姐並成功殺入廿強。她在2012年奪得工展小姐冠軍後，曾於亞洲電視擔任娛樂新聞節目主持，直到2021年宣布改名期望轉換氣場。至於涉事男方效力無綫電視超過十八年，早年曾因在產房開直播直擊太太生小朋友過程惹來極大非議，近期才剛剛宣布離巢。
曬工作流程表自證清白反遭大批網民嘲笑
事件曝光後大批網民湧入各大社交平台熱烈討論，大部分留言皆批評涉事男主持缺乏專業操守。游茛維事後曾經在社交平台貼出名言「默默努力，讓你的成功發聲」疑似作出回應，隨後更公開涉事活動工作流程表企圖自證清白，卻反遭大批網民留言恥笑連基本Rundown都不懂得看。有同業網民亦爆料直斥「出手機睇稿根本係司儀大忌，好易被質疑未熟讀流程」，更有人翻出他當年採訪突發新聞時硬闖封鎖線往事。
圖片來源：IG@ophelia_o3、IG@ophelia_o資料或影片來源：原文刊於新假期