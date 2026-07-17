港女旺角站勇擒假鞋黨追回1,600元！40歲選美歌手真實身份曝光惹熱議
旺角站大堂爆發激烈衝突長髮女徒手攔截疑似騙徒
事發於昨日旺角港鐵站大堂，網上流傳片段清楚拍下一名長髮女子緊緊捉住一名戴鴨舌帽及手持多個大膠袋內地口音男子。由於現場人來人往環境極度嘈雜，女方只能提高聲量並以普通話喝令對方交出背包，直斥「這個人賣假波鞋，還有網上騙案」。面對突如其來指控，該名男子幾度閃避企圖強行離開現場，但遭女方奮力阻止並大喊「你現在就付款給我！我是藝人！」，當場勒令對方必須立即退回全數1,600元款項，整個對峙過程引來大批途人駐足圍觀。
鍾雨璇社交平台發長文親自還原買賣交收佈局真相
隨住交涉片段曝光，女主角身份被確認為曾參選選美節目40歲歌手鍾雨璇。她事後隨即透過社交平台發布黑底白字動態交代事件來龍去脈，指控該賣家近一個月來完全拒絕回覆訊息，直至更換全新帳號才成功將對方引導至港鐵站進行交收。她坦言整個過程未有主動尋找記者或委託他人拍攝上網，強調純粹是路人偷拍，自己為求自保才以手機記錄容貌，並於取回1,600元後當場刪除片段，直言「今日真係大快人心成功擊敗詐騙集團」。
曾出戰尾二一屆口罩小姐女星大爆入行多年辛酸史
擁有豐富幕前經驗鍾雨璇過去曾以舊名蘇慧恩活躍於娛樂圈，期間更先後報名挑戰《尾二一屆口罩小姐》以及大閘蟹小姐等多個另類選美賽事。面對今次因見義勇為捉拿假鞋黨而意外成為新聞頭條人物，她在聲明中大爆入行多年心路歷程轉變。她坦承自己現時已經年紀不小，早年那種渴望追求名氣與曝光率念頭早已消失殆盡，並透露這兩年來所有幕前工作純粹為了維持生計，平時亦只能依賴擔任活動主持與唱歌表演賺取微薄收入。
網民激讚見義勇為瘋狂留言力推加盟著名資訊節目
這段充滿戲劇性追截影片隨即在多個網上討論區引發海量轉發與熱烈討論，大批網民紛紛湧入其社交平台留言洗版。不少網民對於她孤身一人對抗騙徒行為表示極度欣賞，大讚「個女仔又勇敢又靚」，認為在鬧市中敢於挺身而出絕不容易。同時亦有部分網民對她能夠以流利普通話擊退內地騙徒感到驚喜，甚至有人強烈建議她應該善用這份正義感與口才，留言呼籲「加入做東張女神吧」，期望她能轉型成為處理社會民生突發事件專責主持。