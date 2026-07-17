港女旺角站勇擒假鞋黨追回1,600元！40歲選美歌手真實身份曝光惹熱議

昨日旺角港鐵站上演一幕驚險連環追截，一名長髮港女當街生擒操普通話口音男騙徒，成功為友追回1,600元騙款。這段長達數分鐘交涉影片於網上各大平台瘋傳，片中女主角不僅以流利普通話連環質問，更霸氣大喊自己藝人身份。隨住網民火速起底還原真相，這位曾參選知名選美節目女星私下真實一面終被徹底揭開。