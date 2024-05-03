鍾雪瑩自爆遭狂迷騷擾經歷 感無奈兼求助無門：真的不認識你！
鍾雪瑩自揭正遭受被騷擾心聲
鍾雪瑩在日前（5/2）於社交平台上發出了三個限時動態，她表示自己似乎正在經歷《馴鹿寶貝》中的劇情。她寫道：「我覺得我都經歷緊馴鹿寶貝（未睇，只是詳細看了簡介），好希望大家成為獨立的個體不要再太代入別人的生命了，好好生活，不要再每天向我和我所有身邊的人恃熟（自以為）賣熟和提供什麼生活溫馨建議了，我可能懂你的脆弱，或者你可能覺得我懂你的脆弱，但我真的不認識你的，謝謝。」
鍾雪瑩曾追星 好明白咩係「騷擾」
鍾雪瑩同時分享了自己以前的追星經驗，坦言自己也曾做過一些令人困擾的事。她說：「我以前也很沉迷追星，我遇過很差的明星也遇過很好的明星，我也曾經做過一些使人困擾的事，因此我很理解愛慕和仰慕別人的感受，而我更了解的是，如果有人自以為很了解對方，你就是世界上最不了解對方的人，因為那個偶像再不會喜歡跟你玩，而你努力付出每個通宵r的所有hi和照片都只會換來黑口黑面。我不是偶像我不會黑口黑面，但是我比偶像還懂得消失。」
鍾雪瑩：「真的沒有這個朋友」
在鍾雪瑩的進一步補充中，她指出對方似乎認為自己是她最好的朋友，但她強調自己並沒有這個朋友。她表示：「最後補充，可能上一篇不盡準確，但是我還是不會刪除，當是分享我的少年時期也好。話說回來，不盡準確的那部份是，他甚至不是在追甚麼，我知道的，因為他衷心覺得自己是我最好的朋友，而我真的沒有這個朋友。」
鍾雪瑩面對騷擾者感無奈 亦求助無門
鍾雪瑩在今日5月3日下午，再次透過限時動態表達了自己的無奈，她說：「有目擊過對方事蹟嘅朋友同我講話：其實算啦，對方一定唔會知道你係講緊佢，睇完所有字一定只會繼續同你溫馨提示，叫你小心恐怖嘅人，因為咁樣做嘅人係唔會覺得你鬧嘅人係自己㗎，點都係手指其他人。佢啱嘅，今朝起身嗰個人都仲係當佢係我最好嘅朋友，都仍然係溫馨提示我，我懷疑我暫時冇辦法處理，先放棄。至於有人問點解我唔直接同佢講呀？我諗我講過，就算面對面都表過態，但係佢都當係best friend耍脾氣。」她進一步表明，雖然珍惜所有支持她的人，但這個人並不是在支持她，而是在支持自己的想像。