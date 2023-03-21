鍾麗緹25歲大女張敏鈞火辣出海派福利 疑真空上陣險失守

混血星二代Yasmine（張敏鈞）是90年代性感女神鍾麗緹（Christy）與第一任比利時丈夫Glen Ross所生的女兒，現年25歲，在2021年贏得溫哥華華裔小姐亞軍入行，繼承了母親火辣樣貌和身形的Yasmine，更不時在社交網大派福利！