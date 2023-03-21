鍾麗緹25歲大女張敏鈞火辣出海派福利 疑真空上陣險失守
鍾麗緹混血大女 跟繼父改姓張
經歷三段婚姻的鍾麗緹，與第一任比利時丈夫Glen Ross誕下混血大女Yasmine，之後與第二任台灣丈夫嚴錚再誕下二女Jaden及細女Cayla，至2017年嫁畀張倫碩後，鍾麗緹決定將三名女兒跟繼父改姓張，一家人亦相處融洽。
疑真空上陣派福利
不過Yasmine並無跟隨鍾麗緹長居內地，而是在溫哥華居住，她近日就在海灘拍了一輯福利照，相中她疑似真空上陣，穿著一紅色連身短裙，但裙子濕水後變得若隱若現，衣領更向下滑落，變成跌膊裝，同時Yasmine又拉起裙襬，令畫面看起來近乎春光乍洩。
網民大讚「美麗的分享」
Yasmine在配文中寫上：「Today’s sunny warm weather has made me impatient for summer.（今日的溫暖太陽讓我等不及迎接夏天了。）」照片引來不少網民讚好，並紛紛留言「太辣了吧」、「沒有你的夏天都不夠溫暖」、「美麗的分享」、「比基尼的季節快來了」等等。
身兼創作者及演員兩職
Yasmine在IG中介紹自己在蒙特利爾（Montreal）出世，及在北京長大，並於2021年贏得溫哥華華裔小姐亞軍，現時在溫哥華兼任藝術創作者和演員兩種身份，她在另一個IG帳戶中，也有分享自己的畫作。
女承母業同樣選華姐出身
鍾麗緹本身亦是在加拿大出生的中越混血兒，在22歲時奪得蒙特利爾華裔小姐冠軍，又於1993年成功摘下國際華裔小姐冠軍，自始入行演出過不少電影作品，Yasmine可說是女承母業。
鍾麗緹支持大女參加選美
鍾麗緹曾被傳媒問到大女參加選美一事，她表示相當支持，希望女兒可從中學習對答技巧、化妝及儀態，但不會對女兒給予任何壓力，只想她好好享受過程！鍾麗緹又指女兒大學修讀電影，一直對唱歌跳舞充滿興趣，但不會刻意為女兒鋪路入行！
鍾麗緹大女盡得媽媽真傳 爆乳上圍包唔晒
Yasmine曾因肺炎疫情未有現身陪媽媽過50歲生日，但依然遠洋送上照片祝福，身處加拿大的Yasmine，晒出在Lac Saint-Gregoire湖邊美照，散開一頭長髮的Yasmine，穿灰色幼帶bikini，暴乳場面震撼，上圍實在包都包唔晒，盡得媽媽真傳，魔鬼身材更勝鍾麗緹！
鏡頭前換衫內褲任睇
早前Yasmine仲試過在鏡頭前即場換衫，大玩Mix and Match，期間更毫不介意露出黑色內褲任睇，畫面香艷，近日她又大晒露背照及半裸攬被照等，尺度愈玩愈大膽！
常見問題
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