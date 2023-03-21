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鍾麗緹25歲大女張敏鈞火辣出海派福利 疑真空上陣險失守

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混血星二代Yasmine（張敏鈞）是90年代性感女神鍾麗緹（Christy）與第一任比利時丈夫Glen Ross所生的女兒，現年25歲，在2021年贏得溫哥華華裔小姐亞軍入行，繼承了母親火辣樣貌和身形的Yasmine，更不時在社交網大派福利！

鍾麗緹 Yasmine不時在社交網分享日常生活照。
Yasmine不時在社交網分享日常生活照。（圖片來源：[email protected]_）
鍾麗緹 年僅25歲的Yasmine繼承了母親鍾麗緹火辣嘅身形。
年僅25歲的Yasmine繼承了母親鍾麗緹火辣嘅身形。（圖片來源：[email protected]_）

鍾麗緹混血大女 跟繼父改姓張

經歷三段婚姻的鍾麗緹，與第一任比利時丈夫Glen Ross誕下混血大女Yasmine，之後與第二任台灣丈夫嚴錚再誕下二女Jaden及細女Cayla，至2017年嫁畀張倫碩後，鍾麗緹決定將三名女兒跟繼父改姓張，一家人亦相處融洽。

鍾麗緹 鍾麗緹於1998年嫁給外籍丈夫Glen Ross，同年誕下Yasmine，可惜二年於02年離婚。
鍾麗緹於1998年嫁給外籍丈夫Glen Ross，同年誕下Yasmine，可惜二年於02年離婚。（圖片來源：微博@Yasmine張敏鈞）
鍾麗緹 現在Yasmine的中文名隨繼父姓張，一家五口感情非常好。
現在Yasmine的中文名隨繼父姓張，一家五口感情非常好。（圖片來源：微博@Yasmine張敏鈞）

疑真空上陣派福利

不過Yasmine並無跟隨鍾麗緹長居內地，而是在溫哥華居住，她近日就在海灘拍了一輯福利照，相中她疑似真空上陣，穿著一紅色連身短裙，但裙子濕水後變得若隱若現，衣領更向下滑落，變成跌膊裝，同時Yasmine又拉起裙襬，令畫面看起來近乎春光乍洩。

鍾麗緹 在水中央嘅Yasmine件裙濕晒，變得半透明。
在水中央嘅Yasmine件裙濕晒，變得半透明。（圖片來源：[email protected]_）
鍾麗緹 變成跌膊裝後，衣領低到幾乎失守露點！
變成跌膊裝後，衣領低到幾乎失守露點！（圖片來源：[email protected]_）
鍾麗緹 不過Yasmine都一於少理，繼續拉高裙襬，上下齊露。
不過Yasmine都一於少理，繼續拉高裙襬，上下齊露。（圖片來源：[email protected]_）

網民大讚「美麗的分享」

Yasmine在配文中寫上：「Today’s sunny warm weather has made me impatient for summer.（今日的溫暖太陽讓我等不及迎接夏天了。）」照片引來不少網民讚好，並紛紛留言「太辣了吧」、「沒有你的夏天都不夠溫暖」、「美麗的分享」、「比基尼的季節快來了」等等。

鍾麗緹 睇得出Yasmine好享受呢日溫暖嘅天氣。
睇得出Yasmine好享受呢日溫暖嘅天氣。（圖片來源：[email protected]_）
鍾麗緹 心口同美腿都大方任睇。
心口同美腿都大方任睇。（圖片來源：[email protected]_）

身兼創作者及演員兩職

Yasmine在IG中介紹自己在蒙特利爾（Montreal）出世，及在北京長大，並於2021年贏得溫哥華華裔小姐亞軍，現時在溫哥華兼任藝術創作者和演員兩種身份，她在另一個IG帳戶中，也有分享自己的畫作。

鍾麗緹 Yasmine畢業於溫哥華的西門菲莎大學，大學時修讀天然綜合醫學課程與電影課程，對拍戲很感興趣。
Yasmine畢業於溫哥華的西門菲莎大學，大學時修讀天然綜合醫學課程與電影課程，對拍戲很感興趣。（圖片來源：[email protected]_）
鍾麗緹 Yasmine曾話想跟住阿媽返內地發展，不過近年因為疫情關係，而未能如願。
Yasmine曾話想跟住阿媽返內地發展，不過近年因為疫情關係，而未能如願。（圖片來源：[email protected]_）

女承母業同樣選華姐出身

鍾麗緹本身亦是在加拿大出生的中越混血兒，在22歲時奪得蒙特利爾華裔小姐冠軍，又於1993年成功摘下國際華裔小姐冠軍，自始入行演出過不少電影作品，Yasmine可說是女承母業。

鍾麗緹 Yasmine奪得2021年溫哥華華裔小姐亞軍兼最上鏡小姐兩獎。
Yasmine奪得2021年溫哥華華裔小姐亞軍兼最上鏡小姐兩獎。（圖片來源：[email protected]_）
鍾麗緹 鍾麗緹大讚女兒在問答環節答得好聰明同埋有幽默感。
鍾麗緹大讚女兒在問答環節答得好聰明同埋有幽默感。（圖片來源：[email protected]_）

鍾麗緹支持大女參加選美

鍾麗緹曾被傳媒問到大女參加選美一事，她表示相當支持，希望女兒可從中學習對答技巧、化妝及儀態，但不會對女兒給予任何壓力，只想她好好享受過程！鍾麗緹又指女兒大學修讀電影，一直對唱歌跳舞充滿興趣，但不會刻意為女兒鋪路入行！

鍾麗緹 鍾敏鈞一向喜歡演戲想入行，她指今次選美令她與媽咪關係拉得更近，二人相處似足兩姊妹。
張敏鈞一向喜歡演戲想入行，她指今次選美令她與媽咪關係拉得更近，二人相處似足兩姊妹。（圖片來源：[email protected]
鍾麗緹於 93年奪得國際華裔小姐冠軍而加入娛樂圈，當年香港小姐冠軍盧淑儀亦輸畀佢。
鍾麗緹在93年擊敗盧淑儀同謝綺玲奪得國際華裔小姐冠軍，94年即被周星馳睇中邀請拍電影《破壞之王》，當年更盛傳星爺力追女方。（圖片來源：新傳媒照片庫）

鍾麗緹大女盡得媽媽真傳 爆乳上圍包唔晒

Yasmine曾因肺炎疫情未有現身陪媽媽過50歲生日，但依然遠洋送上照片祝福，身處加拿大的Yasmine，晒出在Lac Saint-Gregoire湖邊美照，散開一頭長髮的Yasmine，穿灰色幼帶bikini，暴乳場面震撼，上圍實在包都包唔晒，盡得媽媽真傳，魔鬼身材更勝鍾麗緹！

鍾麗緹 Yasmine遺傳咗媽咪嘅美人胚子，樣子非常標緻，同媽咪後生有得揮。
Yasmine遺傳咗媽咪嘅美人胚子，樣子非常標緻，同媽咪後生有得揮。（圖片來源：[email protected]_）
鍾麗緹 Bikini移晒位，Yasmine整理中被攝入鏡頭照po可也，漏奶畫面噴血。
Bikini移晒位，Yasmine整理中被攝入鏡頭照po可也，漏奶畫面噴血。（圖片來源：[email protected]_）
鍾麗緹 另一套紅白色biniki，胸前有小蝴蝶裝飾趷籮拍照，人比景美。
另一套紅白色bikini，胸前有小蝴蝶裝飾趷籮拍照，人比景美。（圖片來源：[email protected]_）

鏡頭前換衫內褲任睇

早前Yasmine仲試過在鏡頭前即場換衫，大玩Mix and Match，期間更毫不介意露出黑色內褲任睇，畫面香艷，近日她又大晒露背照及半裸攬被照等，尺度愈玩愈大膽！

鍾麗緹 Yasmine早前試過對住鏡頭換衫，更剥剩小背心加底褲。
Yasmine早前試過對住鏡頭換衫，更剥剩小背心加底褲。（圖片來源：[email protected]_）
鍾麗緹 又大晒半裸白滑玉背。
又大晒半裸白滑玉背。（圖片來源：[email protected]_）
鍾麗緹 攬被露半球，性感誘人。
攬被露半球，性感誘人。（圖片來源：[email protected]_）
鍾麗緹 經常在社交網大派福利。
經常在社交網大派福利。（圖片來源：[email protected]_）
鍾麗緹 愈大愈似阿媽鍾麗緹！
愈大愈似阿媽鍾麗緹！（圖片來源：[email protected]_）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_、微博@Yasmine張敏鈞、[email protected]、新傳媒照片庫

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