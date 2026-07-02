鍾麗緹豪擲近4萬買Cartier寵女 18歲囡囡直播「高調做一件事」惹炫富爭議？

鍾麗緹二女Jaden（張思捷）昨日（1日）開直播與網民互動，期間大方展示手上佩戴的名牌手鈪，更甜蜜透露是媽媽送的18歲生日禮物。這條價值近4萬港元的Cartier手鐲，背後藏着一個令人動容的「母女密碼」。