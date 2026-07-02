鍾麗緹豪擲近4萬買Cartier寵女 18歲囡囡直播「高調做一件事」惹炫富爭議？
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鍾麗緹二女Jaden（張思捷）昨日（1日）開直播與網民互動，期間大方展示手上佩戴的名牌手鈪，更甜蜜透露是媽媽送的18歲生日禮物。這條價值近4萬港元的Cartier手鐲，背後藏着一個令人動容的「母女密碼」。
Jaden直播間高調展示Cartier手鐲引關注
即將迎來18歲成年禮的Jaden在直播中紮起長髮，青春氣息滿滿，一邊播音樂一邊回答網民問題。她透露近期正閉關準備考試，不用上學。除了分享近況外，Jaden更主動向鏡頭展示手腕上的耀眼飾物，毫不掩飾地介紹：「這是Cartier，這是我媽媽給我買的18歲生日禮物。」從直播畫面判斷，該手鐲為Cartier LOVE手鐲小型款，香港專櫃官方定價為港幣39,600元，Jaden佩戴起來盡顯貴氣。
Jaden感性解讀手鐲含意：母女心鎖在一起
被網民追問手鐲意義時，Jaden甜笑回應：「我覺得它的意義特別好，因為它要鎖，這個意義就是，我跟我媽的心就鎖上了。」Cartier LOVE手鐲的經典設計需要用螺絲刀鎖上，象徵永恆的愛與承諾，Jaden將這份設計理念延伸至母女之間的深厚感情，令不少網民大讚窩心。鍾麗緹選擇以這份別具意義的禮物為女兒慶祝成年，足見對女兒的滿滿溺愛。
鍾麗緹三段婚姻育三女個個繼承靚女基因
90年代「性感女神」鍾麗緹經歷三段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla）。2015年她與細12年的內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第三段婚姻，三名女兒亦改姓張。三姊妹出落得愈來愈標緻，其中16歲細女Cayla憑青春亮麗外表突圍而出，而二女Jaden如今亦亭亭玉立，與媽媽感情極佳。
網民熱議富養女兒有人羨慕有人酸
直播片段流出後隨即引發網民熱議，不少人大讚鍾麗緹「識養女」、「有個咁錫自己嘅媽媽好幸福」，亦有網民表示「18歲就戴Cartier，人比人氣死人」、「星二代果然唔同」。部分網民則聚焦於Jaden的氣質與外貌，認為她愈來愈有媽媽年輕時的影子，更有人留言「鍾麗緹基因太強大，三個女全部靚」。
資料或影片來源：原文刊於新假期