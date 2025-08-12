鍾麗緹直播突接女兒壞消息即眼濕濕 臉色凝重交代病況 憶女兒1句話即哽咽
一代性感女神鍾麗緹與兩位前夫育有三名女兒，分別是張敏鈞（Yasmine）、張思捷（Jaden）和張凱琳（Cayla），三位千金就繼承了媽媽優良的基因，五官標緻又有氣質。近日鍾麗緹開直播與粉絲互動時，突然接獲二女兒的壞消息，頓時臉色凝重，令粉絲十分擔憂。
鍾麗緹直播突接獲二女壞消息
日前，她在與粉絲直播互動時突然收到二女張思捷因在排球訓練時扭傷膝蓋，檢查後證實十字韌帶斷裂，需要緊急做手術，並需要靜靜休養至少半年的壞消息。這一刻，不但令她臉色凝重，也引發粉絲留言關心。
鍾麗緹曾暫停直播
在得知女兒傷勢嚴重之後，鍾麗緹亦再度開啟直播，細說當日的緊張心情。她坦言特意調整自己的行程、推掉工作安排，務求可以陪伴女兒渡過手術難關。這讓無數網民都感受到媽媽對女兒的堅定支持。
鍾麗緹重啟直播交代女兒病況 憶愛女一句即哽咽
鍾麗緹在直播中細膩地分享，憶述二女兒張思捷問她：「媽媽，我醒來時你會在嗎？」時，她無法掩飾的哽咽讓人動容。雖然一度情緒失控，紅了眼眶，但鍾麗緹最後努力振作，向粉絲擠出笑容安慰大家，卻難掩內心焦急與私底下的擔憂。
女兒康復期漫長
據醫生診斷，17歲張思捷需休養半年，意味著媽媽鍾麗緹也要在未來一段時間全力守護女兒。這段母女並肩的日子，既考驗親情，也見證星媽如何以愛抗衡未知的挑戰，粉絲紛紛留言打氣，希望張思捷早日康復。
事件曝光後，不少粉絲在社交平台留言表達支持與祝福，有人稱「最靚星媽果然無條件陪女兒」，也有人感動於母女間的深情互動，讓人明白即使再堅強的女神，也有脆弱和依靠家人的一面。
鍾麗緹二女兒Jaden學業才藝出眾
鍾麗緹與第二任丈夫、台灣音樂製作人嚴錚所生的二女兒Jaden，於2008年出生，平時低調鮮少在公開場合現身。她熱愛運動，網友更認為三位千金中以她顏值最高。Jaden不僅學業優秀，才藝也十分突出，目前於北京就讀國際高中且成績斐然。
資料或影片來源：原文刊於新假期