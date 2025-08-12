鍾麗緹直播突接女兒壞消息即眼濕濕 臉色凝重交代病況 憶女兒1句話即哽咽

一代性感女神鍾麗緹與兩位前夫育有三名女兒，分別是張敏鈞（Yasmine）、張思捷（Jaden）和張凱琳（Cayla），三位千金就繼承了媽媽優良的基因，五官標緻又有氣質。近日鍾麗緹開直播與粉絲互動時，突然接獲二女兒的壞消息，頓時臉色凝重，令粉絲十分擔憂。