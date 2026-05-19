鍾麗緹18歲二女畢業禮曝光 繼父張倫碩一舉動再惹邊界感爭議
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55歲鍾麗緹近日在社交平台分享18歲二女張思捷高中畢業短片，全家舉家到場支持，場面溫馨感人。然而繼父張倫碩在拍照時親吻繼女臉頰的畫面曝光後，隨即引爆網民對「邊界感」的激烈討論，事隔兩個月鍾麗緹一家再度捲入輿論漩渦。
鍾麗緹激動落淚見證二女穿上畢業袍
鍾麗緹分享的畢業短片紀錄了全家人前往北京順義國際學校，參加二女張思捷畢業活動的全過程。影片中鍾麗緹多次對著鏡頭激動落淚，當看到囡囡穿上畢業袍步入禮堂時，她更忍不住大喊：「Jaden媽媽愛你～I’m so proud of you!」其後一家人又陪同張思捷登上天壇，與同學一起拍攝畢業照留念。不少網民大讚張思捷「女大十八變」，完美遺傳媽咪優良基因，展現出氣質美女風範。
張倫碩親吻18歲繼女臉頰惹來兩極反應
討論焦點很快便轉移到繼父張倫碩身上。影片捕捉到張倫碩手持氣球，表現得比親生爸爸更興奮，甚至在拍照時與鍾麗緹一同「左右夾擊」親吻繼女臉頰。這幕畫面曝光後隨即引發網民兩極反應，有人認為這是感情深厚的表現，證明張倫碩視繼女如己出；但亦有大批網民直指張思捷已是18歲成年女性，繼父與繼女之間應保持適當距離，批評此舉「欠缺邊界感」、「睇到好唔舒服」。
鍾麗緹曾為細女誤拍家姐如廁畫面公開道歉
事實上鍾麗緹一家早於今年3月已因「邊界感」問題成為輿論焦點。當時細女張凱琳在社交平台分享與友人合照，鏡頭卻意外反射出後方正在如廁的少女，有指正是二女張思捷。事件迅速發酵至姊妹不和的揣測，鍾麗緹為保護女兒不得不親自發長文道歉，承諾「這是我們作為父母教育和監護的不到位，孩子還小，沒有意識到邊界問題」。鍾麗緹與張倫碩於2016年結婚，張倫碩比鍾麗緹年輕12歲，婚後三名繼女均跟隨繼父改姓張。
網民就繼父繼女親密互動爭論不休
畢業短片曝光後留言區迅速湧入大量評論，支持者認為「有個咁錫你嘅繼父係福氣」、「睇得出一家人好有愛」，但反對聲音同樣強烈，有網民留言「女仔已經18歲，唔係細路女」、「就算親生爸爸都未必會咁做」、「兩個月前先因為邊界感道歉，依家又嚟」。亦有網民翻出鍾麗緹過往多次被指教育方式過於開放的往事，質疑一家人對私隱及身體界線的意識薄弱，兩方陣營至今仍爭持不下。
資料或影片來源：原文刊於新假期