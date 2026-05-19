鍾麗緹18歲二女畢業禮曝光 繼父張倫碩一舉動再惹邊界感爭議

55歲鍾麗緹近日在社交平台分享18歲二女張思捷高中畢業短片，全家舉家到場支持，場面溫馨感人。然而繼父張倫碩在拍照時親吻繼女臉頰的畫面曝光後，隨即引爆網民對「邊界感」的激烈討論，事隔兩個月鍾麗緹一家再度捲入輿論漩渦。