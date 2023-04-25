鍾麗緹25歲大女青春無敵 零底綫騷胸撐世界地球日

年輕就係本錢！90年代性感女神鍾麗緹（Christy）同第一任比利時丈夫Glen Ross所生嘅囡囡Yasmine（張敏鈞）唔經唔覺已經長大成人，現年25歲嘅Yasmine遺傳媽媽良好基因，身材姣好，更不時喺社交平台大派福利，最近Yasmine同大自然玩遊戲，仲大方騷胸，慶祝世界地球日！