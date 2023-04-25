鍾麗緹25歲大女青春無敵 零底綫騷胸撐世界地球日
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年輕就係本錢！90年代性感女神鍾麗緹（Christy）同第一任比利時丈夫Glen Ross所生嘅囡囡Yasmine（張敏鈞）唔經唔覺已經長大成人，現年25歲嘅Yasmine遺傳媽媽良好基因，身材姣好，更不時喺社交平台大派福利，最近Yasmine同大自然玩遊戲，仲大方騷胸，慶祝世界地球日！
鍾麗緹大女連環貼出一系列自然風靚圖
話明「自然風」，回歸大自然的Yasmine有幾張唔著衫企喺大石同河邊，拋出球體去支持世界地球日！仲有幾張就係著住吊帶裙喺河邊，疑似真空上陣飛晒釘。
Yasmine分享7個愛護地球小貼士：
1.清理你家或附近公園的垃圾
2.熄燈同關掉不使用的電源，以節約能源
3.多使用公共交通工具、踩單車同步行
4.用可以重用的水樽、購物袋飲筒，減少使用塑膠
5.支持環保企業
6.教育其他人環保議題，鼓勵佢哋實踐環保
7.承諾日常生活中減少碳足跡
重溫Yasmine除衫相露出火辣喱士內衣
Yasmine時不時喺ig大派福利，早前一輯連環除衫圖引起不少網民熱議！相中可見Yasmine一邊除緊上身的冷衫，一邊影呢輯相，露出噴血的喱士內衣，下身只穿綠色喱士三角褲，令人遐想！唔少網民都大讚Yasmine繼承咗母親鍾麗緹火辣樣貌和身形，而且迷人腹肌配小麥膚色更完勝母親，多一份健康美！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：ig＠yasmineross_