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鍾麗緹25歲大女青春無敵 零底綫騷胸撐世界地球日

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年輕就係本錢！90年代性感女神鍾麗緹（Christy）同第一任比利時丈夫Glen Ross所生嘅囡囡Yasmine（張敏鈞）唔經唔覺已經長大成人，現年25歲嘅Yasmine遺傳媽媽良好基因，身材姣好，更不時喺社交平台大派福利，最近Yasmine同大自然玩遊戲，仲大方騷胸，慶祝世界地球日！

鍾麗緹大女 Yasmine慶祝世界地球日
Yasmine慶祝世界地球日！（圖片來源：ig＠yasmineross_）
鍾麗緹大女
鍾麗緹大女有幾張唔著衫企喺大石同河邊。（圖片來源：ig＠yasmineross_）

鍾麗緹大女連環貼出一系列自然風靚圖

話明「自然風」，回歸大自然的Yasmine有幾張唔著衫企喺大石同河邊，拋出球體去支持世界地球日！仲有幾張就係著住吊帶裙喺河邊，疑似真空上陣飛晒釘。

鍾麗緹大女
（圖片來源：ig＠yasmineross_）

Yasmine分享7個愛護地球小貼士：

1.清理你家或附近公園的垃圾

2.熄燈同關掉不使用的電源，以節約能源

3.多使用公共交通工具、踩單車同步行

4.用可以重用的水樽、購物袋飲筒，減少使用塑膠

5.支持環保企業

6.教育其他人環保議題，鼓勵佢哋實踐環保

7.承諾日常生活中減少碳足跡

鍾麗緹大女
（圖片來源：ig＠yasmineross_）
鍾麗緹大女
（圖片來源：ig＠yasmineross_）

重溫Yasmine除衫相露出火辣喱士內衣

Yasmine時不時喺ig大派福利，早前一輯連環除衫圖引起不少網民熱議！相中可見Yasmine一邊除緊上身的冷衫，一邊影呢輯相，露出噴血的喱士內衣，下身只穿綠色喱士三角褲，令人遐想！唔少網民都大讚Yasmine繼承咗母親鍾麗緹火辣樣貌和身形，而且迷人腹肌配小麥膚色更完勝母親，多一份健康美！

鍾麗緹大女 鍾麗緹女兒丨 鍾麗緹 Yasmine po出連環剝衫相
Yasmine po出連環剝衫相 。（圖片來源：ig＠yasmineross_）
鍾麗緹大女 鍾麗緹女兒丨 鍾麗緹 Yasmine po出連環剝衫相，有遠有近
身材非常好！（圖片來源：ig＠yasmineross_）
鍾麗緹大女 鍾麗緹女兒丨 鍾麗緹 Yasmine po出連環剝衫相，有遠有近
（圖片來源：ig＠yasmineross_）
鍾麗緹 鍾敏鈞一向喜歡演戲想入行，她指今次選美令她與媽咪關係拉得更近，二人相處似足兩姊妹。
囡囡Yasmine遺傳媽媽鍾麗緹嘅良好基因。（圖片來源：新傳媒照片庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟Twins鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：ig＠yasmineross_

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