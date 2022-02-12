鐵拳英雄｜劉佩玥角色何時登場？阿Moon世身揭秘同《城寨英雄》大不同
劉佩玥作為《鐵拳英雄》及《城寨英雄》監製的愛將，在全劇30集的《鐵拳英雄》的角色尚未登場，劇集快將播到大結局，在主題曲畫面見到的阿Moon仍未登場，觀眾紛紛猜測劉佩玥其實先係真正的步青心，而王君馨只係冒牌貨⋯⋯
劉佩玥雖然是客串，但⋯⋯
劉佩玥的粉絲團日前在微博分享劇照，並表示「雖然是客串，但都很期待，期待Moon的角色出場」根據結局周劇情，王君馨到第28集才會揭開自己的身份，而劉佩玥的戲份暫時未有特透露，有指阿Moon將於星期六兩小時大結局才正式登場，作為細鳳姐親生女，二人會聯手抗敵！
劉佩玥先係真正步青心？王君馨咁樣講：
由於劇中尚有一個女角未登場，就是劉佩玥，在劇照中她有和細鳳姐（元秋飾）一齊打八極拳擊退敵人，以及對住細鳳姐（元秋）一臉感觸地食麵的戲份，令不少網民猜測其實她才是真正的「步青心」。至於目前自認是「步青心」的王君馨，就在個人youtube分享自己角色時，劇透發展，王君馨在片中「劇透」指：「其實程安娜嚟緊會有好多變化，見好多粉絲都喺度估計，未必咁容易估到，所以大家要繼續追睇！」引來網民紛紛猜測程安娜的真正身份，其實是路家的丫鬟霜霜，而步青雲的細妹步青心，則是另有其人。
《城寨英雄》Audrey情傾伍允龍
在《城寨英雄》入面劉佩玥飾演張國強的女兒柯德莉，與伍允龍飾演的龍成虎有感情戲，由鬥氣冤家變成相戀，兩次向柯德莉求婚，後為救柯德莉而被缽仔糕佬楊竹鑾殺死，二人在眾人見證下冥婚：
常見問題
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