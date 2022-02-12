鐵拳英雄｜劉佩玥角色何時登場？阿Moon世身揭秘同《城寨英雄》大不同

劉佩玥作為《鐵拳英雄》及《城寨英雄》監製的愛將，在全劇30集的《鐵拳英雄》的角色尚未登場，劇集快將播到大結局，在主題曲畫面見到的阿Moon仍未登場，觀眾紛紛猜測劉佩玥其實先係真正的步青心，而王君馨只係冒牌貨⋯⋯