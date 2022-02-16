吳家樂 鐵拳英雄

鐵拳英雄｜吳家樂爆肌獲監製表揚 與古天樂同列「新五虎」生足3個夠熱鬧

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《鐵拳英雄》第26集吳家樂終於暴露超完美爆肌體型！作為Final Boss，49歲吳家樂以Fit爆身型登場，超級吸睛，劇集監製文偉鴻特別出Po感謝他的付出，原來背後有不為人知的付出！

鐵拳英雄 吳家樂
（圖片來源：《鐵拳英雄》劇照）
鐵拳英雄 吳家樂
（圖片來源：《鐵拳英雄》劇照）

監製透露： 獄式訓練！好意志！好演員！

「為了達到路向東廢了武功的謊言設定，我要求家樂要保持瘦削外型，但又要有一身橫鍊肌肉，鋼鐵身型！地獄式訓練非常認真！好意志！好成績！好演員」

鐵拳英雄 吳家樂
（圖片來源：《鐵拳英雄》劇照）
鐵拳英雄 吳家樂
（圖片來源：《鐵拳英雄》劇照）
鐵拳英雄 吳家樂
路向東功夫集各家大成！（圖片來源：《鐵拳英雄》劇照）
劇集早在2019年5月拍攝，當時分享修身的成果，與伍允龍有得揮！唔簡單！（圖片來源：IG@ngkalokcarlo）
劇集早在2019年5月拍攝，當時分享修身的成果，與伍允龍有得揮！唔簡單！（圖片來源：[email protected]

修身加操始於2018年

吳家樂的修身過程練始於2018年，為了2019年拍攝《鐵拳英雄》，甚至去新疆拍攝 《包青天再起風雲》也跑步加操：

百變吳家樂《城寨英雄》做陰險「閹人」？

49歲的吳家樂人如其名，常常帶給大家歡樂；佢入行以嚟其實做過很多類型嘅節目，能搞笑亦能正經、做得主持拍到劇、戲路可忠亦可奸，形象十分多變！在《城寨英雄》黃、賭、毒三方巨頭馮春美，於第18集被龍成虎打傷，後被花曼打死。

家樂仔晌劇中戲份甚重，野心極大嘅佢，會逐一清除城寨其他話事人做山寨王，包括表面上改邪歸正嘅柯萬長，真係由頭帶到尾！（圖片來源：《城寨英雄》劇照）
家樂仔晌劇中戲份甚重，野心極大嘅佢，會逐一清除城寨其他話事人做山寨王，包括表面上改邪歸正嘅柯萬長，真係由頭帶到尾！（圖片來源：《城寨英雄》劇照）
馮春美最後被花曼黃君馨打死！（圖片來源：《城寨英雄》劇照）
馮春美最後被花曼黃君馨打死！（圖片來源：《城寨英雄》劇照）

家庭生活美滿 三年抱兩湊仔公

事業未算大紅大紫，但家樂仔家庭生活非常美滿。2006年3月迎娶拍拖1年幾嘅其士集團太子女周蕙蕙，07年大女出世，08年輪到孖仔出世，家樂仔已變成多仔公家樂佬。為照顧三個仔女，家樂仔曾有一段時間暫停拍劇，專心做湊仔公，肯放棄男人最重視嘅事業，呢種絕世好爸爸兼好老公去邊度搵呀？

為照顧三個仔女，家樂仔曾有一段時間暫停拍劇，專心做湊仔公。（圖片來源：東方新地）
為照顧三個仔女，家樂仔曾有一段時間暫停拍劇，專心做湊仔公。（圖片來源：東方新地）
吳生吳太對傳媒十分友善，三個仔女都十分精靈。（圖片來源：東方新地）
吳生吳太對傳媒十分友善，三個仔女都十分精靈。（圖片來源：東方新地）
2006年3月迎娶拍拖1年幾嘅其士集團太子女周蕙蕙，二人十分恩愛。（圖片來源：東方新地）
2006年3月迎娶拍拖1年幾嘅其士集團太子女周蕙蕙，二人十分恩愛。（圖片來源：東方新地）
二人結婚於05年初，打保齡球打出愛火，婚後三年抱兩。（圖片來源：東方新地）
二人結婚於05年初，打保齡球打出愛火，婚後三年抱兩。（圖片來源：東方新地）

鐵拳英雄｜吳家樂爆肌獲監製表揚 與古天樂同列「新五虎」生足3個夠熱鬧

與古天樂同期「新五虎」 24年後再重聚

講起無綫五虎，大家第一時間一定會諗起劉德華、梁朝偉、黃日華、苗僑偉和湯鎮業，不過繼這個五虎之後，TVB在1995年也曾經另組一個「新五虎」，分別是古天樂、劉愷威、吳家樂、古巨基和何遠恆，當時佢哋都係力捧的小生，而喺2018年，古天樂嘅48歲生日P，就把「新五虎」再重聚一起⋯⋯

古天樂
古天樂、古巨基、劉愷威、吳家樂與何遠恆於1995年被香港無線台封為「新五虎」，2018年2月底四虎重聚，獨缺何遠恆。
古天樂的生日會上，找來新五虎同場合照。（圖片來源：古巨基微博）
古天樂的生日會上，找來新五虎同場合照。（圖片來源：古巨基微博）

其實家樂仔甚少佔戲咁重，對上一齣《愛‧回家》做郭少芸男友「涼粉」，已經算比較有印象。除咗拍劇，家樂仔亦有做主持，通常每年賀年節目都有佢份，瓣數多多！

鐵拳英雄｜吳家樂爆肌獲監製表揚 與古天樂同列「新五虎」生足3個夠熱鬧
吳家樂在對上一齣《愛‧回家》做郭少芸男友「涼粉」（圖片來源：TVB.com）
鐵拳英雄｜吳家樂爆肌獲監製表揚 與古天樂同列「新五虎」生足3個夠熱鬧
逢大騷都見到吳家樂，做主持擔當有保證！（圖片來源：東方新地）

（影片來源： TVB大寶藏）

常見問題

《鐵拳英雄》集何時播放？大結局劇情是？

《鐵拳英雄》將於2月19日星期六晚播放，繼梁琤飾演的赤靈王被殺害，唐仁街回復太平。未幾，華僑社手足勳與祥遭離奇殺害！劉穎鏇獨自抵達芭堤雅但接連碰釘，搬回唐仁街突然被一蒙面人施襲…即睇

《鐵拳英雄》原本劇名是《唐人街》，劇集因何改名雪藏?

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撰文：東方新地圖片來源：鐵拳英雄劇照、東方新地

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