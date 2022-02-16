鐵拳英雄｜吳家樂爆肌獲監製表揚 與古天樂同列「新五虎」生足3個夠熱鬧
監製透露： 獄式訓練！好意志！好演員！
「為了達到路向東廢了武功的謊言設定，我要求家樂要保持瘦削外型，但又要有一身橫鍊肌肉，鋼鐵身型！地獄式訓練非常認真！好意志！好成績！好演員」
修身加操始於2018年
吳家樂的修身過程練始於2018年，為了2019年拍攝《鐵拳英雄》，甚至去新疆拍攝 《包青天再起風雲》也跑步加操：
百變吳家樂《城寨英雄》做陰險「閹人」？
49歲的吳家樂人如其名，常常帶給大家歡樂；佢入行以嚟其實做過很多類型嘅節目，能搞笑亦能正經、做得主持拍到劇、戲路可忠亦可奸，形象十分多變！在《城寨英雄》黃、賭、毒三方巨頭馮春美，於第18集被龍成虎打傷，後被花曼打死。
家庭生活美滿 三年抱兩湊仔公
事業未算大紅大紫，但家樂仔家庭生活非常美滿。2006年3月迎娶拍拖1年幾嘅其士集團太子女周蕙蕙，07年大女出世，08年輪到孖仔出世，家樂仔已變成多仔公家樂佬。為照顧三個仔女，家樂仔曾有一段時間暫停拍劇，專心做湊仔公，肯放棄男人最重視嘅事業，呢種絕世好爸爸兼好老公去邊度搵呀？
與古天樂同期「新五虎」 24年後再重聚
講起無綫五虎，大家第一時間一定會諗起劉德華、梁朝偉、黃日華、苗僑偉和湯鎮業，不過繼這個五虎之後，TVB在1995年也曾經另組一個「新五虎」，分別是古天樂、劉愷威、吳家樂、古巨基和何遠恆，當時佢哋都係力捧的小生，而喺2018年，古天樂嘅48歲生日P，就把「新五虎」再重聚一起⋯⋯
其實家樂仔甚少佔戲咁重，對上一齣《愛‧回家》做郭少芸男友「涼粉」，已經算比較有印象。除咗拍劇，家樂仔亦有做主持，通常每年賀年節目都有佢份，瓣數多多！
（影片來源： TVB大寶藏）
常見問題
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