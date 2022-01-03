鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇 性感打扮惹男粉絲狂𥄫
無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》昨日（2/1）完滿結束，賽果塵埃落定。而失落視后的姚子羚在頒獎禮未完結，已在IG發文力谷2022年新劇《鐵拳英雄》，大晒誘人「殺手事業線」，似為下屆視后作準備。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]_yiu、[email protected] 娛樂新聞台、[email protected] (official)、《鐵拳英雄》劇照及預告片截圖
失視后力谷新劇《鐵拳英雄》
萬眾矚目的無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》在昨日（2/1）完美落幕，賽果塵埃落定，林夏薇憑《七公主》首摘視后寶座。但有人歡喜有人愁，失落視后的姚子羚已重新振作，為下屆爭視后作準備，在昨晚頒獎典禮尚未完結，已急不及待在IG發文力谷2022年新劇《鐵拳英雄》，更大晒性感貼身殺手造型宣傳照，她的誘人事業線表露無遺。據知姚子羚劇中還有有多套性感戲服，她曾笑言拍檔陳山聰收工後回家後要洗眼。
男粉絲瘋狂拍照場面尷尬
姚子羚日前與唐詩詠、陳展鵬及陳山聰等宣傳《鐵拳英雄》，她表示該劇是入行以來最多動作戲和最辛苦一次，自認是豆腐肉的她，表示拍打戲沒有用墊保護，常常打到周身瘀傷，兩隻手臂更打到變紫色。而拍檔陳山聰則表示子羚做足安全措施，又大爆今次二人有不少激情親熱戲，笑言上、 下都有動作戲。另外，子羚以一身性感打扮現身，非常吸睛，在派禮物環節更引來男粉絲瘋狂拍照，場面尷尬。
《鐵拳英雄》姚子羚美腿吸睛
早前《鐵拳英雄》放出的兩段預告片中，姚子羚和唐詩詠分別飾演峨嵋刺高手金福妹和八卦掌高手錢芊芊，其中著上一身泰國服的姚子羚，一出場就用手撥開裙襬，展露出一對結實的美腿，部分鏡頭更聚焦在她露肩又露腰的性感裝束上，率先吸引了觀眾的目光。
姚子羚飾演黑幫千金
劇中姚子羚飾演的金福妹生於黑幫家族，父親金龍（歐瑞偉飾）是唐人街獨霸一方的黑幫龍頭。然而龍重男輕女，縱使妹幹練果斷、有勇有謀，才幹和功夫絕不下於其他兄弟，仍不獲龍重用。