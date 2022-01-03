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鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇 性感打扮惹男粉絲狂𥄫

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撰文：東方新地

無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》昨日（2/1）完滿結束，賽果塵埃落定。而失落視后的姚子羚在頒獎禮未完結，已在IG發文力谷2022年新劇《鐵拳英雄》，大晒誘人「殺手事業線」，似為下屆視后作準備。

文：東方新地 ｜圖：[email protected]_yiu、[email protected] 娛樂新聞台、[email protected] (official)、《鐵拳英雄》劇照及預告片截圖

失視后力谷新劇《鐵拳英雄》

萬眾矚目的無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》在昨日（2/1）完美落幕，賽果塵埃落定，林夏薇憑《七公主》首摘視后寶座。但有人歡喜有人愁，失落視后的姚子羚已重新振作，為下屆爭視后作準備，在昨晚頒獎典禮尚未完結，已急不及待在IG發文力谷2022年新劇《鐵拳英雄》，更大晒性感貼身殺手造型宣傳照，她的誘人事業線表露無遺。據知姚子羚劇中還有有多套性感戲服，她曾笑言拍檔陳山聰收工後回家後要洗眼。

鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
《萬千星輝頒獎典禮2021》昨日（2/1）完滿結束，賽果塵埃落定，姚子羚不敵林夏薇失落視后。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
失落視后的姚子羚在昨晚頒獎典禮尚未完結，已急不及待在IG發文力谷2022年新劇《鐵拳英雄》，似為下屆爭視后作準備。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
姚子羚在IG大晒性感貼身殺手造型宣傳照。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
新劇《鐵拳英雄》姚子羚孖唐詩詠做打女。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
姚子羚劇中還有有多套性感戲服，曾笑言拍檔陳山聰收工後回家後要洗眼。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
連胡定欣亦留言大讚。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
網民留言。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
網民留言。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
網民留言。（圖片來源：[email protected]_yiu）

男粉絲瘋狂拍照場面尷尬

姚子羚日前與唐詩詠、陳展鵬及陳山聰等宣傳《鐵拳英雄》，她表示該劇是入行以來最多動作戲和最辛苦一次，自認是豆腐肉的她，表示拍打戲沒有用墊保護，常常打到周身瘀傷，兩隻手臂更打到變紫色。而拍檔陳山聰則表示子羚做足安全措施，又大爆今次二人有不少激情親熱戲，笑言上、 下都有動作戲。另外，子羚以一身性感打扮現身，非常吸睛，在派禮物環節更引來男粉絲瘋狂拍照，場面尷尬。

鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
姚子羚日前與唐詩詠、陳展鵬及陳山聰等宣傳《鐵拳英雄》。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
姚子羚表示與拍檔陳山聰有不少激情親熱戲。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
姚子羚當日性感現身，向現場觀眾大派禮物。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
卻引來一位四眼男粉絲注意。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
眼甘甘望到實，場面尷尬。（圖片來源：）
子羚被男粉絲眼甘甘望到實，場面尷尬。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
之後男粉絲索性用手機不停「高炒」拍照。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

《鐵拳英雄》姚子羚美腿吸睛

早前《鐵拳英雄》放出的兩段預告片中，姚子羚和唐詩詠分別飾演峨嵋刺高手金福妹和八卦掌高手錢芊芊，其中著上一身泰國服的姚子羚，一出場就用手撥開裙襬，展露出一對結實的美腿，部分鏡頭更聚焦在她露肩又露腰的性感裝束上，率先吸引了觀眾的目光。

姚子羚飾演峨嵋刺高手金福妹，是一名黑幫千金，一出場就率先露腿吸睛。（圖片來源：YouTube@TVB (official)影片截圖）
姚子羚飾演峨嵋刺高手金福妹，是一名黑幫千金，一出場就率先露腿吸睛。（圖片來源：[email protected] (official)影片截圖）
穿著泰服的姚子羚露腰又露腿，有部分聚焦特別在她的上半身，等網友可以慢慢欣賞。（圖片來源：YouTube@TVB (official)影片截圖）
穿著泰服的姚子羚露腰又露腿，有部分鏡頭特別聚焦在她的裝束上，等網友可以慢慢欣賞。（圖片來源：[email protected] (official)影片截圖）
不過有網民就批評兩人對打時太過手軟腳軟，動作太假。（圖片來源：YouTube@TVB (official)影片截圖）
不過有網民就批評兩人對打時太過手軟腳軟，動作太假。（圖片來源：[email protected] (official)影片截圖）
而唐詩詠就飾演八卦掌高手錢芊芊，是一名武功高強的老千。（圖片來源：YouTube@TVB (official)影片截圖）
而唐詩詠就飾演八卦掌高手錢芊芊，是一名武功高強的老千。（圖片來源：[email protected] (official)影片截圖）
和姚子羚相比，唐詩詠的打扮非常密實！（圖片來源：YouTube@TVB (official)影片截圖）
和姚子羚相比，唐詩詠的打扮非常密實！（圖片來源：[email protected] (official)影片截圖）

姚子羚飾演黑幫千金

劇中姚子羚飾演的金福妹生於黑幫家族，父親金龍（歐瑞偉飾）是唐人街獨霸一方的黑幫龍頭。然而龍重男輕女，縱使妹幹練果斷、有勇有謀，才幹和功夫絕不下於其他兄弟，仍不獲龍重用。

今次姚子羚和王君馨都有不少性感打扮。（圖片來源：IG@elaine_yiu）
今次姚子羚和飾演殺手程安娜的王君馨都有不少性感打扮。（圖片來源：[email protected]_yiu）
劇中姚子羚將與陳山聰有感情線，她表示為拍這部劇集，兩人都練武練到手瘀瘀！（圖片來源：IG@elaine_yiu）
劇中姚子羚將與陳山聰有感情線，她表示為拍這部劇集，兩人都練武練到手瘀！（圖片來源：[email protected]_yiu）

即睇《鐵拳英雄》峨嵋刺高手｜金福妹｜姚子羚：

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