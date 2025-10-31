中年版戀綜《鑽石戀愛計劃》 網民力推3大花旦參戰 苟芸慧離婚後成熱門人選

TVB全新戀愛真人騷《鑽石戀愛計劃》正式公布，專為35歲或以上單身男女度身訂造，被譽為中年版《女神配對計劃》。節目將召集全球熟齡單身人士，卸下年齡包袱重拾戀愛感覺，消息一出隨即在網絡引發熱烈討論。不少網民開始點名心目中的理想參加者，當中包括多位TVB當紅女星，究竟誰會成為首批參與者？