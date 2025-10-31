中年版戀綜《鑽石戀愛計劃》 網民力推3大花旦參戰 苟芸慧離婚後成熱門人選
TVB全新戀愛真人騷《鑽石戀愛計劃》正式公布，專為35歲或以上單身男女度身訂造，被譽為中年版《女神配對計劃》。節目將召集全球熟齡單身人士，卸下年齡包袱重拾戀愛感覺，消息一出隨即在網絡引發熱烈討論。不少網民開始點名心目中的理想參加者，當中包括多位TVB當紅女星，究竟誰會成為首批參與者？
TVB公布《鑽石戀愛計劃》專攻中年市場
無綫電視日前舉行《TVB同行新世代節目巡禮2026》，正式公布14大全新綜藝節目，當中《鑽石戀愛計劃》成為焦點之一。這個全新戀愛真人騷瞄準35歲或以上的單身男女市場，打破傳統戀愛節目以年輕人為主的框架。節目概念強調讓參加者「卸下熟齡包袱，重拾年輕時戀愛感覺」，為中年人提供尋找真愛的平台。與早前的《女神配對計劃》相比，《鑽石戀愛計劃》更針對成熟觀眾群，預料會帶來不同的化學反應和話題性。
網民熱議點名高海寧參加
消息公布後，網民紛紛在社交平台討論心目中的理想參加者名單。有網民提到，早前高海寧和張曦雯曾拒絕參與《女神配對計劃》，但認為她們可以考慮這個專為中年人設計的《鑽石戀愛計劃》。部分網民更認為，相比起年輕化的《女神配對計劃》，《鑽石戀愛計劃》的定位更符合這些資深藝人的形象和需要。更有網民提名佘詩曼參戰！
苟芸慧離婚後回復單身成熱門人選
在眾多被點名的藝人中，苟芸慧成為網民討論度最高的人選之一。這位42歲的前華姐冠軍早前結束了7年婚姻，重新回復單身狀態，正好符合節目的參加條件。苟芸慧離婚後曾公開表示仍然相信愛情，更透露可以接受比自己年輕10歲的男友，這種開放態度令網民認為她非常適合參與戀愛真人騷。「苟芸慧剛離婚，應該好想重新開始」、「佢話可以接受細10歲，咁開放梗係啱參加啦」等留言反映網民對她參與節目的期待。她在離婚後的積極態度和對愛情的憧憬，正好與節目「重拾戀愛感覺」的理念不謀而合。
網民盤點35歲以上單身女星陣容鼎盛
隨著節目消息傳出，網民開始盤點香港35歲以上的單身女藝人，發現陣容相當鼎盛。除了上述提到的藝人外，40歲的周秀娜、35歲的龔嘉欣等。網民留言表示「原來咁多靚女都單身，TVB今次有排揀」、「唔好淨係搵藝人，普通人都可以參加」。
