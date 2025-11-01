閻惠昌投身指揮50年 哥哥一支笛子改變人生 帶領香港中樂團創全球唯一傳奇

最新娛聞
東方新地

廣告

今晚ViuTV播出《馬時亨．獅子山精神》，邀請香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌分享音樂路上的堅毅故事。投身指揮事業超過50年的他，憶述因哥哥一支不合適的笛子而踏上音樂之路，更帶領香港中樂團創下全球唯一自製樂器樂團的傳奇。究竟這位音樂大師如何將興趣化作終身事業，又有甚麼獅子山精神值得下一代學習？

閻惠昌憶述音樂啟蒙 哥哥贈笛開啟人生轉捩點

節目中閻惠昌分享了自己發現音樂天賦的契機，原來全因哥哥贈予一支他不合適的笛子而得到啟發。自此他努力練習，踏上音樂之路，最終將興趣化作職業。閻惠昌表示人生最幸福的事，莫過於能將興趣化作職業，這份堅持讓他在指揮事業上投身超過50年。

香港中樂團音樂總監28年 苦練廣東話融入香港

1997年閻惠昌獲邀出任香港中樂團音樂總監，至今在港已有28年。回憶初到香港時言語不通，他決心學習廣東話，每天收聽電台和觀看電視劇苦練。閻惠昌更表示十分欣賞香港人的獅子山拚搏精神，這份精神亦成為他在香港發展的動力。

香港中樂團創全球首例 研發環保胡琴成就傳奇

閻惠昌在節目中自豪地分享香港中樂團研發環保胡琴的成果，以可再生PET物料取代蟒蛇皮。他表示「香港中樂團成為全世界唯一一隊自製樂器的樂團」，這項創新不但環保，更展現了樂團的創意和實力。為了樂團不斷進步，他善用科技和現代化管理，令樂團走向系統化、電腦化、數字化和人性化。

網民大讚音樂家精神 「將興趣變職業真幸福」

節目播出後網民紛紛留言讚賞閻惠昌的音樂精神，有網民表示「將興趣變成職業真係好幸福」、「50年堅持真係好勁」。亦有網民對香港中樂團的環保胡琴創新表示驚喜「原來香港都有咁勁嘅樂團」、「環保胡琴好有意義」。不少觀眾更被他學廣東話的故事感動，留言「真係好用心融入香港」、「呢種精神值得學習」。

閻惠昌 香港中樂團 節目主持馬時亨（圖片來源：ViuTV）
節目主持馬時亨（圖片來源：ViuTV）
閻惠昌 香港中樂團 談到出任音樂總監的挑戰，閻惠昌坦言也曾有質疑自己能力的時候。（圖片來源：ViuTV）
談到出任音樂總監的挑戰，閻惠昌坦言也曾有質疑自己能力的時候。（圖片來源：ViuTV）
閻惠昌 香港中樂團 香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌（圖片來源：ViuTV）
香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌（圖片來源：ViuTV）
閻惠昌 香港中樂團 閻惠昌堅持樂團要以藝術為先。（圖片來源：ViuTV）
閻惠昌堅持樂團要以藝術為先。（圖片來源：ViuTV）
閻惠昌 香港中樂團 閻惠昌指中樂團一直提供不同培訓，將經驗傳授給年輕一代。（圖片來源：ViuTV）
閻惠昌指中樂團一直提供不同培訓，將經驗傳授給年輕一代。（圖片來源：ViuTV）
閻惠昌 香港中樂團 閻惠昌表示人生最幸福的事，莫過於能將興趣化作職業。（圖片來源：ViuTV）
閻惠昌表示人生最幸福的事，莫過於能將興趣化作職業。（圖片來源：ViuTV）
閻惠昌 香港中樂團 閻惠昌亦分享了香港中樂團研發環保胡琴的成果。（圖片來源：ViuTV）
閻惠昌亦分享了香港中樂團研發環保胡琴的成果。（圖片來源：ViuTV）
閻惠昌 香港中樂團 閻惠昌鼓勵香港人保持努力拚搏、精益求精、永不言敗的精神。（圖片來源：ViuTV）
閻惠昌鼓勵香港人保持努力拚搏、精益求精、永不言敗的精神。（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 