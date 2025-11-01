閻惠昌投身指揮50年 哥哥一支笛子改變人生 帶領香港中樂團創全球唯一傳奇

今晚ViuTV播出《馬時亨．獅子山精神》，邀請香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌分享音樂路上的堅毅故事。投身指揮事業超過50年的他，憶述因哥哥一支不合適的笛子而踏上音樂之路，更帶領香港中樂團創下全球唯一自製樂器樂團的傳奇。究竟這位音樂大師如何將興趣化作終身事業，又有甚麼獅子山精神值得下一代學習？