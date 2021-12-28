關嘉敏影處女寫真玩奶水晒事業線 望挑戰底線

關嘉敏憑參加ViuTV《全民造星3》彈起，不過最後簽約邵氏被網民指倒戈相向，關嘉敏曾哭訴「呼吸都畀人鬧」，早前她在《野外步出2》中重提5年前瞞住家人簽約入行，組成跳唱組合「Bingo」，更被奶仔方紹聰問到喊，自覺發展未如理想，愧對家人，現時重新振作的關嘉敏，接job密密做，近期更拍下兩輯寫真，希望作多方面嘗試。