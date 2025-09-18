關嘉敏：見到GM葉蒨文放閃眼冤！心痛細John被狠批：「唔好再鬧佢」
在TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》中，關嘉敏（Carman）最終選擇單身，引發網民熱議，近日關嘉敏出席電影首映禮時，回應了節目結局的種種爭議。
關嘉敏心痛細John被網民狠批
其中男主角之一的姜卓文（細John）更慘成眾矢之的。事隔4日，關嘉敏出席活動時特意為細John護航，力撐對方承受了巨大壓力，希望網民能夠口下留情，不要再責罵他，並強調自己從未後悔當初的決定。
眼冤GM葉蒨文放閃
對於節目中成功配對的三對情侶，關嘉敏表示非常羨慕，相信他們經歷重重考驗後，關係會更長久。她更搞笑地點名GM（葉蒨文）與Sophie在慶功宴上親吻的畫面，形容他們像「啄木鳥」一樣，笑稱看到他們如此恩愛覺得非常「眼冤」，場面搞笑。
心痛剖白揀人準則
關嘉敏重提節目中的抉擇，坦言當時忍痛告別細John時非常心痛，但說出口後反而感到釋懷。她解釋細John是「對的人在錯的時間」，而另一位追求者Matthew則是「錯的時間對的人」，澄清並非指Matthew不好，而是自己從一開始就對細John更有感覺，認為愛情不能勉強，時機就是一切。
驚爆被Matthew直播偷襲
提到與Matthew的關係，關嘉敏透露兩人將會深入了解，更甜笑回憶起早前在直播中被Matthew親吻一事。她直言完全沒想過對方會有如此大膽的舉動，被嚇了一大跳，因為她認識的Matthew是不敢這樣做的。至於是否有觸電的感覺，她則表示仍需時間了解，但承認兩人有共同興趣，若能開花結果也是一件好事。
認證Matthew係「升級AI」
被問到Matthew還欠缺甚麼時，關嘉敏大讚對方是很好的對象，形容他像一個「更新了的AI」，私下相處時不再機械化，變得更有人性。她解釋，雖然鏡頭前與細John的火花較多，但Matthew可能因為是半素人，不太懂得在鏡頭前表達自己，因此鏡頭後的真實相處更為重要。
圖片來源：TVB、葉蒨文IG資料或影片來源：原文刊於新假期