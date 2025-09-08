女神配對計劃 | 關嘉敏Carman慘變「暴力約會」受害者 意外遭「Knock頸」嚇到眼凸
《女神配對計劃》結局篇今晚（8日）進入高潮，女神關嘉敏（Carman）卻意外陷入一場「暴力約會」的搞笑災難！原本一心尋找心動對象「細John」姜卓文的Carman，竟陰差陽錯與黃家俊（Matthew）展開一場「活力爆棚」的約會。從打籃球到學自衛術，甚至被教「Knock頸」，Carman無奈大喊：「點解會咁架？」這場充滿笑料的約會到底有多誇張？快來看看Carman的崩潰瞬間！
陰差陽錯遇上「暴力」約會
Carman本以為能與心儀的「細John」姜卓文來場浪漫約會，卻意外被安排與Matthew展開一場「動感十足」的約會。Matthew精心策劃的活動包括打籃球和拳擊，還教授Carman自衛術，當中一招「Knock頸」讓Carman嚇得眼凸，當場傻眼。這場充滿「暴力美學」的約會完全偏離Carman的期待，讓她哭笑不得。
Carman無奈吐槽：「唔浪漫咯！」
面對這場毫無浪漫可言的約會，Carman忍不住連番吐槽：「點解會咁架？我到底發生咗啲咩事？」她坦言Matthew的活動雖然充滿活力，但與她的浪漫幻想完全不符。從籃球場到拳擊訓練，Carman被逼挑戰自己的舒適圈，場面既搞笑又無奈，讓觀眾捧腹大笑。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期