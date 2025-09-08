女神配對計劃 | 關嘉敏Carman慘變「暴力約會」受害者 意外遭「Knock頸」嚇到眼凸

《女神配對計劃》結局篇今晚（8日）進入高潮，女神關嘉敏（Carman）卻意外陷入一場「暴力約會」的搞笑災難！原本一心尋找心動對象「細John」姜卓文的Carman，竟陰差陽錯與黃家俊（Matthew）展開一場「活力爆棚」的約會。從打籃球到學自衛術，甚至被教「Knock頸」，Carman無奈大喊：「點解會咁架？」這場充滿笑料的約會到底有多誇張？快來看看Carman的崩潰瞬間！