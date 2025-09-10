姜卓文拒愛無心戀戰！關嘉敏含淚認輸「比唔上」巨胸COCO：唔敢再叫姜大衛老爺！

《女神配對計劃》關嘉敏（Carman）與姜大衛兒子姜卓文（細John）的感情線一直備受關注，9月9日晚上最新一集竟然爆出細John拒愛的「劇情」，自認工作很忙唔想拍拖的細John受盡批評，原來這一集節目拍攝時，尚未爆出細John與巨胸網紅當街拖手的緋聞！不過Carman似乎已經心中有數，在節目播出前出席街頭宣傳活動時，早已對此有回應！

姜卓文拒愛關嘉敏 忽然自爆工作很忙

驚爆細John與身材火辣的網紅CoCo拖手！上月8月15日）關嘉敏現身宣傳活動時曾經回應事件，直言對細John仍投信任一票，但亦坦承看過CoCo照片後自愧不如，更含淚暗示二人關係「有緣無份」，昔日甜蜜稱呼姜大衛作「老爺」的畫面不再，究竟這段備受看好的戀情是否已告吹？

姜卓文忽然提到自己工作很忙，忽然覺得唔想拍拖，關嘉敏當場呆住，事後更表示想爆喊，但為免響對方，寧願強忍淚水。（圖片來源：TVB）

關嘉敏回應「情變 」 直認身材輸蝕

上月中完成大結局拍攝後，關嘉敏、葉蒨文及羅毓儀現身尖沙咀碼頭為節目宣傳，當被問及緋聞男友細John與網紅CoCo的拖手傳聞時，她大方回應，表示很多朋友已將報道傳給她看。雖然她強調細John是個真誠的人，相信節目組「唔會搵有伴侶的男嘉賓」，但言談間難掩失落。她更大讚CoCo身材火辣，「有前有後，好正」，並坦言自己「比唔上」。對於自己與細John的關係，Carman似乎已打定輸數，無奈表示：「真係有少少有緣無份，但已經盡晒力。」似乎暗示兩人關係已難再進一步！

姜大衛首度回應細John拖手照瘋傳 對兒子戀性感網紅Coco一句評價震驚網民

姜卓文否認背網紅女COCO追關嘉敏 認交換甜言蜜語 女方回應句句有骨
加拿大空姐Coco反擊被標籤淫亂 大尺度寫真堅持性感：唔代表我容易上床

《女神配對》校園大結局在8月3日（星期日）拍攝，8月5日細John被周刊踢爆曾經相約性感網紅拖手行街，二人事後立即切割發聲明。（圖片來源：東方新地 ）

關嘉敏心碎！昔日「老爺」姜大衛變John哥

由於關嘉敏之前在節目中一直以「老爺」稱呼姜大衛（John哥），如今與細John關係告急，未來如何稱呼對方成為焦點。對此，Carman苦笑著搞笑回應，表示或者可以改叫「爺爺」，但為表尊重，以後見面還是會稱呼對方為「John哥」，一句話似乎已為這段「準婆媳關係」劃上句號。另外，提到她在節目中為了整蠱男嘉賓而爆喊，被大讚演技精湛，她坦言開心之餘，亦擔心節目出街後「全港男士都唔信我」，身旁的羅毓儀即時補刀：「放心！係全港男女都唔信你！」

細John爸爸姜衛過去受訪每次被問及兒子在節目中的表現都有問必答，也不介意關嘉敏隔空叫自己「老爺」，但在三星期前出席新劇《風華背後》宣傳時，被問及兒子在戀愛真人騷的表現時，突然封嘴，當時剛好節目結局拍攝完畢，似乎對兒子表現心中有數。（圖片來源：魔方全媒）

關嘉敏心痛表白苦戀心聲 「我未試過追一個男仔」

面對細John的沉重告白，Carman全程表現諒解，但言談間亦流露出對自己的心痛與無奈。她坦言在節目中主動追求細John，已承受不少壓力，Carman 更心酸地表示：

「其實我驚我太過主動嚇親你，我未試過追一個男仔，而且我係參加《女神配對計劃》……你知唔知出到街，啲觀眾同我講，Carman你加油呀！」

Carman 一番話盡顯「苦戀」心酸，令人心痛。在男方自揭病情及退出念頭後，Carman的「單向付出」會否就此告終，成為今集最大懸念！

走到最後，關嘉敏才發現姜卓文原來一直無心戀戰！（圖片來源：TVB）
不少網民質問「細John到底有何事業」，其實他醉心音樂表演，2019年《全民造星2》50強止步後並未放棄，在上月推出個人單曲MV做獨立歌手。（圖片來源：ViuTV）

