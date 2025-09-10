姜卓文拒愛無心戀戰！關嘉敏含淚認輸「比唔上」巨胸COCO：唔敢再叫姜大衛老爺！
姜卓文拒愛關嘉敏 忽然自爆工作很忙
驚爆細John與身材火辣的網紅CoCo拖手！上月8月15日）關嘉敏現身宣傳活動時曾經回應事件，直言對細John仍投信任一票，但亦坦承看過CoCo照片後自愧不如，更含淚暗示二人關係「有緣無份」，昔日甜蜜稱呼姜大衛作「老爺」的畫面不再，究竟這段備受看好的戀情是否已告吹？
關嘉敏回應「情變 」 直認身材輸蝕
上月中完成大結局拍攝後，關嘉敏、葉蒨文及羅毓儀現身尖沙咀碼頭為節目宣傳，當被問及緋聞男友細John與網紅CoCo的拖手傳聞時，她大方回應，表示很多朋友已將報道傳給她看。雖然她強調細John是個真誠的人，相信節目組「唔會搵有伴侶的男嘉賓」，但言談間難掩失落。她更大讚CoCo身材火辣，「有前有後，好正」，並坦言自己「比唔上」。對於自己與細John的關係，Carman似乎已打定輸數，無奈表示：「真係有少少有緣無份，但已經盡晒力。」似乎暗示兩人關係已難再進一步！
關嘉敏心碎！昔日「老爺」姜大衛變John哥
由於關嘉敏之前在節目中一直以「老爺」稱呼姜大衛（John哥），如今與細John關係告急，未來如何稱呼對方成為焦點。對此，Carman苦笑著搞笑回應，表示或者可以改叫「爺爺」，但為表尊重，以後見面還是會稱呼對方為「John哥」，一句話似乎已為這段「準婆媳關係」劃上句號。另外，提到她在節目中為了整蠱男嘉賓而爆喊，被大讚演技精湛，她坦言開心之餘，亦擔心節目出街後「全港男士都唔信我」，身旁的羅毓儀即時補刀：「放心！係全港男女都唔信你！」
關嘉敏心痛表白苦戀心聲 「我未試過追一個男仔」
面對細John的沉重告白，Carman全程表現諒解，但言談間亦流露出對自己的心痛與無奈。她坦言在節目中主動追求細John，已承受不少壓力，Carman 更心酸地表示：
「其實我驚我太過主動嚇親你，我未試過追一個男仔，而且我係參加《女神配對計劃》……你知唔知出到街，啲觀眾同我講，Carman你加油呀！」
Carman 一番話盡顯「苦戀」心酸，令人心痛。在男方自揭病情及退出念頭後，Carman的「單向付出」會否就此告終，成為今集最大懸念！