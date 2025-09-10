姜卓文拒愛無心戀戰！關嘉敏含淚認輸「比唔上」巨胸COCO：唔敢再叫姜大衛老爺！

《女神配對計劃》關嘉敏（Carman）與姜大衛兒子姜卓文（細John）的感情線一直備受關注，9月9日晚上最新一集竟然爆出細John拒愛的「劇情」，自認工作很忙唔想拍拖的細John受盡批評，原來這一集節目拍攝時，尚未爆出細John與巨胸網紅當街拖手的緋聞！不過Carman似乎已經心中有數，在節目播出前出席街頭宣傳活動時，早已對此有回應！