關嘉敏廖慧儀自爆「熒幕初吻」竟獻給同一男星 對方一個舉動令她們超安心

關嘉敏與廖慧儀昨日出席公益金記者會活動時，意外發現彼此竟有一個超級巧合的共通點——兩人的熒幕初吻對象及首次親熱戲拍檔，竟然都是同一位男藝人丁子朗。二人即場笑到合不攏嘴，更不約而同大讚丁子朗拍攝時的專業態度，直言全程感到安心且毫無被冒犯的感覺。