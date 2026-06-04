關嘉敏廖慧儀自爆「熒幕初吻」竟獻給同一男星 對方一個舉動令她們超安心
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關嘉敏與廖慧儀昨日出席公益金記者會活動時，意外發現彼此竟有一個超級巧合的共通點——兩人的熒幕初吻對象及首次親熱戲拍檔，竟然都是同一位男藝人丁子朗。二人即場笑到合不攏嘴，更不約而同大讚丁子朗拍攝時的專業態度，直言全程感到安心且毫無被冒犯的感覺。
關嘉敏廖慧儀同場受訪驚覺撞初吻對象
關嘉敏與廖慧儀在記者會後接受訪問時，聊到各自的拍攝經歷，才赫然發現對方同樣將熒幕初吻獻給了丁子朗。兩人當場驚呼大笑，直言：「丁子朗，佢有冇搞錯啊，佢就正啦！」二人坦言事前完全不知道對方與丁子朗有過親熱戲份，形容這次訪問才揭開了這個「秘密」，場面既搞笑又充滿驚喜。
丁子朗拍親熱戲前主動溝通獲兩人高度肯定
雖然是首次拍攝親熱戲難免緊張，但兩位前女團成員都對丁子朗的表現讚不絕口。廖慧儀憶述拍攝情況時表示：「丁子朗做對手呢，其實佢都好好禮貌嘅，即係佢會brief下我，一陣間點樣點樣啊。」她更笑言丁子朗是「經驗擔當」，並強調「丁子朗冇伸脷」。關嘉敏亦大力認同，指丁子朗會事前主動跟對手溝通所有細節：「佢會首先顧咗你嘅感受先，即係佢會覺得如果我咁樣你會唔會舒服啲，或者如果我點樣做可以點樣配合你，佢係講得好清楚。」她更透露丁子朗在親熱戲拍完後會即時關心對方感受：「佢會問我，點啊你？有冇hard feeling？你ok嗎？」這種做法令作為新人的二人都感到非常安心。
前女團成員入行以來未遇片場欺凌情況
近期娛樂圈熱議片場「教戲」文化，關嘉敏與廖慧儀被問及有否曾在片場遭遇惡意對待時，二人異口同聲表示否認。她們坦言雖然都有被前輩指導演技的經歷，但全屬善意的專業建議：「暫時未去到有欺凌嘅狀況。」兩人自離開女團後各自發展演藝事業，接拍不同劇集累積經驗，今次出席公益金活動亦展現出成熟藝人的專業態度。
網民熱議丁子朗成為「初吻收割機」
消息曝光後隨即引起網民熱烈討論，不少人對丁子朗同時奪去兩位前女團成員熒幕初吻一事感到驚訝又羨慕。有網民留言：「丁子朗真係人生贏家」，亦有人笑言：「下次再有女藝人拍初吻應該又係佢」。另有網民對丁子朗的專業態度表示欣賞：「而家啲後生仔識得尊重女演員真係好重要」，認為他的做法值得圈中其他男藝人參考。
資料或影片來源：原文刊於新假期