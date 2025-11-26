「女神」關嘉敏獲批10年大運｜閨密爆前世係皇后 竟被忠告禁慾：「一做就斷運」？

「女神」關嘉敏（Carman）昨晚（25日）現身靈異節目，竟被閨密兼「通靈歌手」徐加晴爆料，指她正行長達10年的大運，追求者將會源源不絕！正當人人以為女神終於有着落，主持梁思浩卻引述相士驚人忠告，指她千萬不能行房，否則好運即斷，情況極為玄妙。究竟Carman前世是何等身份，令今生姻緣路如此奇特？