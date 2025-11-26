「女神」關嘉敏獲批10年大運｜閨密爆前世係皇后 竟被忠告禁慾：「一做就斷運」？
關嘉敏節目獲贈言 閨密徐加晴驚爆10年大運
在昨晚播出的靈異節目《直播靈接觸》中，嘉賓關嘉敏與相識多年的閨密徐加晴（Rona）大談愛情運。Rona甫開場即透露，其實早已算出Carman在兩年前已開始行姻緣運，而且這個大運將會持續整整10年，期間會有很多追求者出現。不過，Rona笑言唯一阻礙是Carman本人「太過old school」，思想過於保守。Carman亦大方承認自己為人比較傳統，更笑稱必須要先確認情侶關係，才會與對方有拖手、錫嘴等親密行為，可見她對感情極為認真。
梁思浩引述相士忠告 關嘉敏被嚇窒「一行房就斷運」
聽到Carman的感情觀，主持梁思浩隨即分享一個圈中秘聞，指曾有相士為一位當紅女星算命，斷言對方雖然可以拍拖，但「千祈唔可以行房，一行房就斷咗運」，情況與Carman極為相似，令全場嘩然。Rona更進一步爆料，指Carman的前世其實是一位皇后，是被許配成婚的，所以今生對感情事特別小心翼翼，拍拖前「會帶嗰男仔畀朋友、家人睇晒問得唔得先諗」，背後原來有如此深層淵源。
徐加晴教路逆天改命 關嘉敏自揭擇偶兩大條件
節目中，Rona亦大方分享逆天轉運改姻緣的方法，教大家用紙筆寫下理想對象的條件，鉅細無遺，例如「外型條件，就算你想對方要有某款名錶、名貴房車都可以寫低」。同時，也要寫下自己具備的條件，最後在右下角簽名並誠心許願。當被追問時，Carman亦自揭早已「轉運」，而她所寫下的擇偶條件並非大富大貴，而是非常務實的「專一同健康」，可見女神追求的是一份穩定而真摯的感情。
同場加映《降魔》原型Jacky哥分享女司機撞鬼實錄
另外，前晚（24日）一集節目則請來劇集《降魔的》原型人物Jacky哥（黃志全），分享行內流傳的恐怖經歷。他憶述一位女的士司機的親身遭遇，指她某晚接載客人到錦田，離開時感覺車尾撞到東西，但下車查看只見一堆草叢。數日後，一位篤信佛教的乘客上車後，竟直指車內「有嘢」，並為她唸經驅鬼。最恐怖的是，當晚女司機與行家宵夜後，竟清楚看見自己空無一人的車上，坐著一位長髮披面的女子，但其他行家卻完全看不見，令她當場崩潰爆喊，事後更有長達半年不敢開工，並專程到泰國求佛牌保平安，場面令人毛骨悚然。