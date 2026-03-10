31歲女神關嘉敏練肚皮舞上衣離罩陷走光邊緣 背景起底 原來擁超強舞蹈根底！

31歲TVB女神關嘉敏近日積極苦練肚皮舞，準備參加4月內地比賽，豈料練習時穿著的粉紅色露肩舞衣過於寬鬆，上身離罩滑落差點春光乍洩。擁有中國舞10級資格的她自5歲開始習舞，更曾奪得香港舞蹈公開賽冠軍，今次挑戰全新舞種展現舞者魂，但意外險象環生令網民擔心不已。