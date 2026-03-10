31歲女神關嘉敏練肚皮舞上衣離罩陷走光邊緣 背景起底 原來擁超強舞蹈根底！
關嘉敏粉紅舞衣太鬆身險走光
關嘉敏日前在社交網分享準備上堂的自拍照及與跳舞老師合照，身穿粉紅色露肩舞衣相當性感吸睛。然而由於舞衣過於寬鬆，上身出現離罩滑落情況，僅差1厘米左右便面臨走光邊緣，場面相當驚險。網民見狀紛紛擔心，指出肚皮舞需要大幅扭動腰肢，穿著如此鬆身的舞衣隨時會失守走光，建議她選擇更合身的練習服裝。
關嘉敏坦言因肚皮變大學舞
關嘉敏接受訪問時坦承學習肚皮舞的原因，表示「新年突然間覺得自己肚皮大咗，所以我就諗我可以學肚皮舞。今次我係好有誠意去學，係特登去搵老師教，然後我將會參加比賽。諗住4月參加個小型比賽先，然後8月先至再報大型比賽。」她強調這次學習態度認真，特意尋找專業老師指導，希望透過比賽檢視學習成果。關嘉敏自5歲開始習舞，擁有深厚舞蹈根底，包括中國舞10級資格及香港舞蹈公開賽冠軍榮譽。
關嘉敏從女團到TVB發展歷程
關嘉敏曾是女子組合BINGO的隊長，2020年參加ViuTV選秀節目《全民造星III》惜20強止步。翌年她投入TVB大家庭，參加過《盛．舞者》及《福祿壽訓練學院》，其中扮演譚輝智一幕幾可亂真，展現出色模仿天賦。她亦曾加入處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演Heidi一角，至去年參與節目《女神配對計劃》人氣急升，雖然最終未能找到男友，但已獲得不少工作機會，在多齣劇集包括《麻雀樂團》、《非常檢控觀》等登場。
網民擔心關嘉敏舞衣設計問題
網民看到關嘉敏的練習照片後，紛紛留言表達關注，有人直言「舞衣太鬆身好危險」、「跳舞時會唔會走光」、「建議搵件合身啲嘅衣服」。亦有支持者為她打氣，稱讚她勇於挑戰新舞種的精神，期待她在比賽中的表現。部分網民更建議她可以參考專業肚皮舞者的服裝設計，既能展現舞蹈美感又能確保安全，避免練習或表演時出現意外情況。
關嘉敏「扮嘢」成功上位
關嘉敏近期在TVB綜藝節目《福祿壽訓練學院》中表現出色，在早前播出的10強生死賽中，更憑住扮演王菲《夢中人》清一色大獲好評，仲被網民激讚係「100%神還原」，成功靠「扮嘢」上位！
關嘉敏上節目爆喊回應負評
對於被網民狠批「反骨」，關嘉敏就曾在節目《Mean Talk》中罕提事件，並指在香港發展娛樂事業不容易：「娛樂事業喺香港入面已經唔係好多機會，好多嘢都要靠自己。但係當你仲要咁樣分埋之後呢，連嗰少少機會都冇囉。」更激動爆喊表示：「好似做咩都錯」、「依家可能係連呼吸都會俾人鬧」。
愛回家｜關嘉敏Carmen倒戈加盟演Heidi「瀨尿Mary」上位在望
關嘉敏憑參加ViuTV《全民造星3》彈起，不過最後簽約邵氏被網民指倒戈相向，關嘉敏曾哭訴「呼吸都畀人鬧」，還加盟TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》成為尋寶圖女神Heidi，更與呂慧儀飾演的Mary Hung撞名，搞出很多尷尬搞笑事！
關嘉敏成尋寶圖女神Heidi
關嘉敏在《愛．回家》飾演的Mary成為尋寶圖女神，兩位Mary不但常被混淆，關嘉敏演的Mary被群姐（許思敏飾）誤以為「瀨尿」而獲封「瀨尿Mary」，最慘是接龍集團上下都以為所指是熊若水！其後關嘉敏的角色改名Heidi，並於艾頓壯（焦浩軒 飾）拍拖，《愛．回家》一向廣受觀眾歡迎，被捧成尋寶圖女神的關嘉敏今次倒戈ViuTV加盟，隨時長做長有，上位在望！