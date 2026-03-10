31歲女神關嘉敏練肚皮舞上衣離罩陷走光邊緣 背景起底 原來擁超強舞蹈根底！

31歲TVB女神關嘉敏近日積極苦練肚皮舞，準備參加4月內地比賽，豈料練習時穿著的粉紅色露肩舞衣過於寬鬆，上身離罩滑落差點春光乍洩。擁有中國舞10級資格的她自5歲開始習舞，更曾奪得香港舞蹈公開賽冠軍，今次挑戰全新舞種展現舞者魂，但意外險象環生令網民擔心不已。

關嘉敏粉紅舞衣太鬆身險走光

關嘉敏日前在社交網分享準備上堂的自拍照及與跳舞老師合照，身穿粉紅色露肩舞衣相當性感吸睛。然而由於舞衣過於寬鬆，上身出現離罩滑落情況，僅差1厘米左右便面臨走光邊緣，場面相當驚險。網民見狀紛紛擔心，指出肚皮舞需要大幅扭動腰肢，穿著如此鬆身的舞衣隨時會失守走光，建議她選擇更合身的練習服裝。

關嘉敏坦言因肚皮變大學舞

關嘉敏接受訪問時坦承學習肚皮舞的原因，表示「新年突然間覺得自己肚皮大咗，所以我就諗我可以學肚皮舞。今次我係好有誠意去學，係特登去搵老師教，然後我將會參加比賽。諗住4月參加個小型比賽先，然後8月先至再報大型比賽。」她強調這次學習態度認真，特意尋找專業老師指導，希望透過比賽檢視學習成果。關嘉敏自5歲開始習舞，擁有深厚舞蹈根底，包括中國舞10級資格及香港舞蹈公開賽冠軍榮譽。

關嘉敏從女團到TVB發展歷程

關嘉敏曾是女子組合BINGO的隊長，2020年參加ViuTV選秀節目《全民造星III》惜20強止步。翌年她投入TVB大家庭，參加過《盛．舞者》及《福祿壽訓練學院》，其中扮演譚輝智一幕幾可亂真，展現出色模仿天賦。她亦曾加入處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演Heidi一角，至去年參與節目《女神配對計劃》人氣急升，雖然最終未能找到男友，但已獲得不少工作機會，在多齣劇集包括《麻雀樂團》、《非常檢控觀》等登場。

網民擔心關嘉敏舞衣設計問題

網民看到關嘉敏的練習照片後，紛紛留言表達關注，有人直言「舞衣太鬆身好危險」、「跳舞時會唔會走光」、「建議搵件合身啲嘅衣服」。亦有支持者為她打氣，稱讚她勇於挑戰新舞種的精神，期待她在比賽中的表現。部分網民更建議她可以參考專業肚皮舞者的服裝設計，既能展現舞蹈美感又能確保安全，避免練習或表演時出現意外情況。

關嘉敏 肚皮舞 粉紅舞衣太鬆身險走光（圖片來源：IG@carcar.carman）
關嘉敏 肚皮舞 （圖片來源：IG@carcar.carman）
關嘉敏 肚皮舞 （圖片來源：IG@carcar.carman）
關嘉敏 肚皮舞 （圖片來源：IG@carcar.carman）
關嘉敏 肚皮舞 （圖片來源：IG@carcar.carman）
關嘉敏 肚皮舞 （圖片來源：IG@carcar.carman）
關嘉敏 肚皮舞 從女團到TVB發展歷程（圖片來源：IG@carcar.carman）
關嘉敏 肚皮舞 （圖片來源：IG@carcar.carman）
關嘉敏 肚皮舞 （圖片來源：IG@carcar.carman）
關嘉敏 肚皮舞 2020年關嘉敏參加ViuTV《全民造星3》，有姿色有身形有舞技的她成功殺入20強。（圖片來源：《全民造星3》宣傳照）
關嘉敏 肚皮舞 「BINGO」於16年成立，成員出出入入，由最初的5人變成現在只有關嘉敏（Carman）及陳康琪（Odilia）兩位成員，最左的子涓已離隊，現正參加《造星4》。（圖片來源：IG@carcar.carman）
關嘉敏 肚皮舞 關嘉敏解釋稱：「我哋出過道有經理人公司嗰啲，全部都無簽Viu。Viu亦無意欲簽我，亦無義務要用我」（圖片來源：ViuTV）
關嘉敏 肚皮舞 在ViuTV劇集《黑市-碟仙》中，關嘉敏扮演一名玩碟仙慘死的學生妹，她直言這是她第一次拍攝驚悚劇。（圖片來源：劇集影片截圖）
關嘉敏 肚皮舞 關嘉敏因樣貌與周秀娜相似被封「翻版周秀娜」，曾拍攝經典食雪糕及刷牙照向她致敬。（圖片來源：IG@carcar.carman）
關嘉敏 肚皮舞 （圖片來源：IG@carcar.carman）
關嘉敏 肚皮舞 關嘉敏參加熱門節目《女神配對計劃》，與「細John」姜卓文的配對引起廣泛關注。（圖片來源：IG@carcar.carman）
關嘉敏 肚皮舞 身材出眾！（圖片來源：IG@carcar.carman）
關嘉敏 肚皮舞 《美麗戰場》第11集中，關嘉敏身穿性感上衣與丁子朗在床上纏綿。（圖片來源：TVB娛樂新聞截圖）
關嘉敏 肚皮舞 丁子朗床戲經驗豐富，2022年 《美麗戰場》與關嘉敏飾演的小三圓圓有大尺度床戲，劇中女友陳曉華提早回家打算給丁子朗驚喜，更捉姦在床！第三者關嘉敏入型入格！（圖片來源：TVB.com）
關嘉敏「扮嘢」成功上位

關嘉敏近期在TVB綜藝節目《福祿壽訓練學院》中表現出色，在早前播出的10強生死賽中，更憑住扮演王菲《夢中人》清一色大獲好評，仲被網民激讚係「100%神還原」，成功靠「扮嘢」上位！

關嘉敏 肚皮舞 關嘉敏近期在節目《福祿壽訓練學院》中有不錯的表現。（圖片來源：TVB）
關嘉敏 肚皮舞 關嘉敏在最新1集的10強生死賽中更成功神還原王菲。（圖片來源：TVB）
關嘉敏 肚皮舞 唔少網民都留言激讚關嘉敏扮得超神似！（圖片來源：TVB）
關嘉敏 肚皮舞 （圖片來源：IG@carcar.carman）
關嘉敏上節目爆喊回應負評

對於被網民狠批「反骨」，關嘉敏就曾在節目《Mean Talk》中罕提事件，並指在香港發展娛樂事業不容易：「娛樂事業喺香港入面已經唔係好多機會，好多嘢都要靠自己。但係當你仲要咁樣分埋之後呢，連嗰少少機會都冇囉。」更激動爆喊表示：「好似做咩都錯」、「依家可能係連呼吸都會俾人鬧」。

關嘉敏 肚皮舞 不過關嘉敏就因在ViuTV走紅後倒戈TVB而被網民喪鬧，Bob及江美儀更曾在節目上問及此事。（圖片來源：YouTube@TVB 綜藝）
關嘉敏 肚皮舞 關嘉敏就直言被鬧「反骨」令自己感到超級唔開心。（圖片來源：YouTube@TVB 綜藝）
關嘉敏 肚皮舞 關嘉敏更爆喊表示自己「依家連呼吸都會俾人鬧」。（圖片來源：YouTube@TVB 綜藝）
愛回家｜關嘉敏Carmen倒戈加盟演Heidi「瀨尿Mary」上位在望

關嘉敏憑參加ViuTV《全民造星3》彈起，不過最後簽約邵氏被網民指倒戈相向，關嘉敏曾哭訴「呼吸都畀人鬧」，還加盟TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》成為尋寶圖女神Heidi，更與呂慧儀飾演的Mary Hung撞名，搞出很多尷尬搞笑事！

關嘉敏 肚皮舞 關嘉敏近日加盟TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》，成為尋寶圖女神。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》截圖）
關嘉敏 肚皮舞 關嘉敏成為萬人迷，呂慧儀卻慘被封為巨躉Mary！（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》截圖）
關嘉敏成尋寶圖女神Heidi

關嘉敏在《愛．回家》飾演的Mary成為尋寶圖女神，兩位Mary不但常被混淆，關嘉敏演的Mary被群姐（許思敏飾）誤以為「瀨尿」而獲封「瀨尿Mary」，最慘是接龍集團上下都以為所指是熊若水！其後關嘉敏的角色改名Heidi，並於艾頓壯（焦浩軒 飾）拍拖，《愛．回家》一向廣受觀眾歡迎，被捧成尋寶圖女神的關嘉敏今次倒戈ViuTV加盟，隨時長做長有，上位在望！

關嘉敏 肚皮舞 關嘉敏在《愛．回家》與呂慧儀都叫Mary Hung，弄致笑料百出。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》截圖）
關嘉敏 肚皮舞 關嘉敏新加盟，演技和角色未算突出。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》截圖）
