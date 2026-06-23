關嘉敏再談被臨時加咀戲 一提鄧英敏即激動回應 真相耐人尋味

關嘉敏早前自爆拍劇時曾被男演員在毫無溝通下臨時加咀戲，事後更哭了很久，事件引起外界瘋狂猜測涉事男星身份。她日前出席電影《慾望寄生》開鏡拜神儀式時，被追問嫌疑人是否鄧英敏，她連續講了九次「唔係」極力否認，背後原因令人意外。