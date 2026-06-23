關嘉敏再談被臨時加咀戲 一提鄧英敏即激動回應 真相耐人尋味
關嘉敏連講九次「唔係」為前輩平反
關嘉敏出席電影《慾望寄生》開鏡拜神儀式時，被傳媒追問加親熱戲的男演員是否曾在《奔跑吧！勇敢的女人們》中與她拍激咀戲的鄧英敏，她即時激動回應：「吓！唔係，唔係唔係唔係唔係，大家唔好亂估，唔係唔係唔係，放心唔係。我費事搞到前輩，雖然之前已經過咗去咁耐，我覺得呢個係一個經歷，同埋都係教識我一樣嘢，就係唔係一件壞事嚟嘅。」她一口氣講了九次「唔係」，態度非常堅定，明顯不想讓外界的猜測影響到無辜的前輩。
關嘉敏大讚鄧英敏細心又Nice
被問到與鄧英敏的合作經驗如何，關嘉敏毫不猶豫地給予正面評價：「佢係一個都非常之好嘅前輩，同埋都細心嘅，同埋佢係一個幾Nice嘅人。」從她的語氣可見，她對鄧英敏的印象相當好，完全沒有任何不愉快的合作經歷，亦因此更加不想外界的揣測對這位前輩造成困擾。
事發時因太新不敢出聲事後哭了很久
回顧當初那次不愉快的拍攝經歷，關嘉敏坦言事發時未有即時出聲，原因是雙重的壓力：「兩樣都有，因為我自己覺得我作為一個新人，加上有前輩喺度，我會唔夠膽講咁多嘢。同埋我唔夠膽阻住人哋收工，我驚講完之後好似好勞師動眾，我又好怕，又唔知點樣講。」她形容那次經歷對自己影響很大，需要花時間調節心理狀況，事後在家裡哭了很久。
關嘉敏鼓勵女生遇不適必須即時發聲
經歷過這次教訓後，關嘉敏認真地表示：「我覺得作為女仔，遇到咁嘅事係需要講出嚟。」她強調不論是演員還是普通女生，如果遇到令自己不舒服的情況：「真係要記得開聲講，嗰次經歷我係覺得，我係需要即時、立刻講俾人哋知我唔舒服，咁樣就唔會令到自己咁唔開心咗一段時間。」她希望自己的經歷能夠鼓勵更多女性勇敢站出來。
關嘉敏自爆搭港鐵屢遇露體狂
除了拍攝時的不愉快經歷外，關嘉敏更透露自己從學生時期開始，搭港鐵時就屢次遇上性騷擾事件。她不諱言：「我遇過好多，但係我都係冇一次夠膽講，因為嗰時仲細，我嗰時仲着緊校服讀緊書，搭緊地鐵嘅時候，對面有男人對住我做猥瑣嘅行為，直接係猥瑣！」她表示大約每一、兩年就會遇到露體狂或毛手毛腳的人，幸好身邊有朋友幫忙出聲。她最後強調：「真係要講出嚟，唔可以怕㗎！」
網民熱議真正嫌疑人身份
事件曝光後，不少網民紛紛在網上留言討論，有人表示「咁即係邊個？」對真正涉事男星的身份更加好奇。亦有網民留言支持關嘉敏勇敢發聲：「做得好，女仔真係要保護自己」、「唔講出嚟只會縱容呢啲人」。不過亦有人認為她既然否認了鄧英敏，卻又不肯透露真正人選，反而令更多人被無辜猜測，留言指「唔講名反而害咗更多人被懷疑」。整件事至今仍然眾說紛紜，真正涉事者的身份依然成謎。