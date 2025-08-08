麻雀樂團｜關嘉敏靠初戀被劈腿慘痛回憶演活綠茶婊 親揭小三Facebook挑機勁心寒

人氣女星關嘉敏（Carman）近日憑戀綜《女神配對計劃》的真性情形象人氣急升，不過前晚（8月6日）於新劇《麻雀樂團》中卻180度大變身，飾演「機心綠茶婊」阿玲，向胡敏芝飾演的前度現任女友瘋狂挑機，其乞人憎的港女嘴臉及句句有骨的對白，令網民看得咬牙切齒！Carman事後受訪，竟驚爆角色靈感竟源於自己初戀被劈腿的慘痛經歷，更細述當年小三的恐怖行徑，究竟當中隱藏著怎樣的心寒內幕？