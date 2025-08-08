麻雀樂團｜關嘉敏靠初戀被劈腿慘痛回憶演活綠茶婊 親揭小三Facebook挑機勁心寒

最新娛聞
東方新地

廣告

人氣女星關嘉敏（Carman）近日憑戀綜《女神配對計劃》的真性情形象人氣急升，不過前晚（8月6日）於新劇《麻雀樂團》中卻180度大變身，飾演「機心綠茶婊」阿玲，向胡敏芝飾演的前度現任女友瘋狂挑機，其乞人憎的港女嘴臉及句句有骨的對白，令網民看得咬牙切齒！Carman事後受訪，竟驚爆角色靈感竟源於自己初戀被劈腿的慘痛經歷，更細述當年小三的恐怖行徑，究竟當中隱藏著怎樣的心寒內幕？
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

女神配對計劃｜五位女神前度大揭秘 分手原因超震撼 渣男、出軌樣樣有

關嘉敏化身綠茶婊 句句有骨寸爆胡敏芝

在《麻雀樂團》前晚播出的一集中，關嘉敏飾演的阿玲與男友阿輝（鄔嘉駿飾）巧遇男友前度程晴（胡敏芝飾）。眼見性格怕事的程晴手足無措，阿玲即「食住上」火力全開，瘋狂挑機兼搲著數，盡顯「綠茶婊」本色，更拋出多句賤格金句：「我哋過嚟有冇折架，話晒佢係你個 Ex」、「唔係呀嘛，你同阿輝散咗咁耐都仲未有拖拍呀？」關嘉敏將角色演得入型入格，加上充滿挑釁的銳利眼神，完美演繹出「進擊的小三」2.0，其精湛演技讓不少觀眾留下深刻印象，紛紛表示睇到嬲！其實Carman在《美麗戰場》中飾演的「進擊的小三」圓圓已令人印象深刻，今次可謂更上一層樓。

關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

關嘉敏親解靠初戀傷疤演戲 小三tag完相即del超心寒

雖然幕前經常飾演「渣女」，但現實中的關嘉敏在《女神配對計劃》中卻是率真又體貼的「真女神」。她坦言今次角色與真實性格完全相反，難度更高，因為要將八婆性格收埋，演繹內斂的機心。為了投入角色，她竟勾起初戀時被第三者介入的慘痛回憶：「我心入面係諗住我嘅初戀去做！因為我初戀嘅第三者就係一個咁樣表裡不一嘅人！」她憶述，當年初戀男友在聖誕節訛稱去踢波，實則與小三撐枱腳，事後該小三更將收到禮物的相片上傳到Facebook並標註自己，然後再秒速刪除，Carman心寒表示：「呢個女仔成日滲啲滲啲話畀我知佢嘅存在！如果佢唔係咁樣做，我都唔知…中間發生咗咁多嘢…係囉，所以好深刻。」

關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

監製羅永賢大讚關嘉敏有鬥心 生得高大氣勢先贏

對於關嘉敏的演出，監製羅永賢（Marco）讚不絕口，他直言睇中Carman「生得夠高大」，在畫面上能呈現出完全壓倒胡敏芝的氣勢。Marco更激讚Carman非常專業及有鬥心，憶述她拍攝《破毒強人》時，即使飾演一個沒有對白的殺手角色，依然認真參與動作訓練，大讚她是個好演員。

關嘉敏 麻雀樂團 關嘉敏在《美麗戰場》中飾演「進擊的小三」圓圓。（圖片來源：TVB）
關嘉敏在《美麗戰場》中飾演「進擊的小三」圓圓。（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

網民睇到咬牙切齒 狠批關嘉敏角色係賤人

劇集播出後，網民對關嘉敏的「綠茶婊」演出反應極為熱烈，討論區被洗版，不少人表示「睇到火都嚟！」、「呢種女人真係好乞人憎！」，更有人狠批角色是「賤人」，直言看得咬牙切齒。不過，大部分網民都稱讚關嘉敏演技大有進步，留言力撐：「雖然好憎個角色，但證明Carman演技真係好！」、「同《女神配對計劃》個樣完全相反，真係專業演員！」、「佢啲眼神好有戲，完全睇得出嗰種機心！」

關嘉敏 麻雀樂團 關嘉敏曾在《破毒強人》中飾演殺手。（圖片來源：TVB）
關嘉敏曾在《破毒強人》中飾演殺手。（圖片來源：TVB）

郭柏妍向黃庭鋒立借據場口掀《溏心風暴》集體回憶

劇中另一條線亦引起熱議，講述郭柏妍飾演的沈家明因整爛大提琴，獲黃庭鋒飾演的程朗仗義借出40,000港元維修費，郭柏妍更立下可愛借據報答，此幕令不少網民憶起《溏心風暴》中，鍾嘉欣向陳豪立下「赴湯蹈火」借據的經典一幕，掀起集體回憶。

關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
關嘉敏 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 