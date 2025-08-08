麻雀樂團｜關嘉敏靠初戀被劈腿慘痛回憶演活綠茶婊 親揭小三Facebook挑機勁心寒
關嘉敏化身綠茶婊 句句有骨寸爆胡敏芝
在《麻雀樂團》前晚播出的一集中，關嘉敏飾演的阿玲與男友阿輝（鄔嘉駿飾）巧遇男友前度程晴（胡敏芝飾）。眼見性格怕事的程晴手足無措，阿玲即「食住上」火力全開，瘋狂挑機兼搲著數，盡顯「綠茶婊」本色，更拋出多句賤格金句：「我哋過嚟有冇折架，話晒佢係你個 Ex」、「唔係呀嘛，你同阿輝散咗咁耐都仲未有拖拍呀？」關嘉敏將角色演得入型入格，加上充滿挑釁的銳利眼神，完美演繹出「進擊的小三」2.0，其精湛演技讓不少觀眾留下深刻印象，紛紛表示睇到嬲！其實Carman在《美麗戰場》中飾演的「進擊的小三」圓圓已令人印象深刻，今次可謂更上一層樓。
關嘉敏親解靠初戀傷疤演戲 小三tag完相即del超心寒
雖然幕前經常飾演「渣女」，但現實中的關嘉敏在《女神配對計劃》中卻是率真又體貼的「真女神」。她坦言今次角色與真實性格完全相反，難度更高，因為要將八婆性格收埋，演繹內斂的機心。為了投入角色，她竟勾起初戀時被第三者介入的慘痛回憶：「我心入面係諗住我嘅初戀去做！因為我初戀嘅第三者就係一個咁樣表裡不一嘅人！」她憶述，當年初戀男友在聖誕節訛稱去踢波，實則與小三撐枱腳，事後該小三更將收到禮物的相片上傳到Facebook並標註自己，然後再秒速刪除，Carman心寒表示：「呢個女仔成日滲啲滲啲話畀我知佢嘅存在！如果佢唔係咁樣做，我都唔知…中間發生咗咁多嘢…係囉，所以好深刻。」
監製羅永賢大讚關嘉敏有鬥心 生得高大氣勢先贏
對於關嘉敏的演出，監製羅永賢（Marco）讚不絕口，他直言睇中Carman「生得夠高大」，在畫面上能呈現出完全壓倒胡敏芝的氣勢。Marco更激讚Carman非常專業及有鬥心，憶述她拍攝《破毒強人》時，即使飾演一個沒有對白的殺手角色，依然認真參與動作訓練，大讚她是個好演員。
網民睇到咬牙切齒 狠批關嘉敏角色係賤人
劇集播出後，網民對關嘉敏的「綠茶婊」演出反應極為熱烈，討論區被洗版，不少人表示「睇到火都嚟！」、「呢種女人真係好乞人憎！」，更有人狠批角色是「賤人」，直言看得咬牙切齒。不過，大部分網民都稱讚關嘉敏演技大有進步，留言力撐：「雖然好憎個角色，但證明Carman演技真係好！」、「同《女神配對計劃》個樣完全相反，真係專業演員！」、「佢啲眼神好有戲，完全睇得出嗰種機心！」
郭柏妍向黃庭鋒立借據場口掀《溏心風暴》集體回憶
劇中另一條線亦引起熱議，講述郭柏妍飾演的沈家明因整爛大提琴，獲黃庭鋒飾演的程朗仗義借出40,000港元維修費，郭柏妍更立下可愛借據報答，此幕令不少網民憶起《溏心風暴》中，鍾嘉欣向陳豪立下「赴湯蹈火」借據的經典一幕，掀起集體回憶。