女神配對計劃｜關嘉敏曬「心機」水著相引熱議 網民洗版式狂讚有保證
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憑TVB戀愛綜藝《女神配對計劃》而人氣急升的關嘉敏（Carman），日前在社交平台曬出一輯水著相，為粉絲送上夏日清涼！
關嘉敏海邊大解放 藍色泳裝心機盡現
關嘉敏昨日在IG分享多張在海邊及泳池拍攝的美照，相中的她身穿一件搶眼的藍色泳裝，在陽光與海灘的映襯下，顯得格外有活力。雖然泳衣是一件頭款式，但設計上充滿巧思，最吸睛的莫過於胸前的兩條交叉綁帶，性感指數爆燈，視覺效果非常震撼。而她下半身則隨性地披上一件白色恤衫，營造出「下衣失蹤」的視覺效果，既休閒又不失誘惑，完美展現其時尚觸覺。關嘉敏在帖文中未有多言，僅簡單送上夏日祝福，但火辣的照片已足以讓一眾粉絲陷入瘋狂，紛紛留言大讚。
（圖片來源：[email protected]）
網民洗版式激讚 「嘉字有保證」
關嘉敏的性感水着照一出，立即引來網民洗版式留言，討論區反應熱烈，幾乎是一面倒地激讚。大批粉絲湧入留言區高呼：「真係正到爆，果然(嘉)字有保證」、「So hooooot🔥」、「Carman越來越有魅力！」、「呢個夏天太幸福了」、「身材管理得太好，求教學！」。亦有網民將焦點放在泳衣的設計上，大讚：「件泳衣設計好特別，好顯身材」、「藍色好襯你膚色！」。從留言可見，關嘉敏憑藉《女神配對計劃》儲落的觀眾緣，加上這次的驚喜福利，成功俘虜大批網民的心。
（圖片來源：TVB）
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期