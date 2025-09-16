關嘉敏兩個都唔揀後有轉機 借狗談情浪漫約會 Matthew鍥而不捨終打動女神？
借狗談情 扭親腳即時照顧 盡顯暖男本色
日前有傳媒發現兩人蹤影，Carman帶著愛犬Two Two與Matthew的愛犬Coffee齊齊約會，帶著各自愛犬在公園溫馨漫步，沿途你玩我隻狗、我玩你隻狗，人寵皆開心不已，場面溫馨甜蜜。期間Matthew為幫女神留倩影，拖著愛犬用手機追著蹦蹦跳的Carman不停拍攝。豈料這位搞笑女神得意忘形踏錯腳扭親，Matthew見狀立即扶她到長椅坐下，溫柔地為她按摩，盡現暖男本色，比起節目中被要求扮Two Two出事時的緊張關懷，現實中的照顧更顯真摯自然。
突然拿出驚喜蛋糕 冧到關嘉敏震
接著兩人選擇了一間餐廳歎下午茶，席間Matthew突然拿出驚喜蛋糕，慶祝Carman 31歲生日。蛋糕上更寫著「黃關嘉敏」四個字，Carman當然冧到震，最後更主動叫Matthew一起影合照。這個貼心安排明顯經過精心策劃，顯示Matthew對追求Carman的認真態度，亦成功打動女神芳心。
節目配對失敗 Matthew堅持不放棄
回顧節目中，Matthew除了年薪逾200萬元外，還外貌俊朗，操得一身脹卜卜肌肉。從社交平台介紹可見，他標注自己是i-banker、會計師及演員，興趣包括打拳、MMA、柔術、籃球等，生活多姿多彩，經常周遊列國，享受駕駛電單車遊車河，網民封他為「超級筍盤」。節目中他對Carman關懷備至，盡顯暖男一面，獲得星級花生團大讚，與Carman亦因同樣愛狗和曾任模特兒而話題不絕。
感情大躍進 由錯變對完美轉機
密友透露，Carman為免心儀的細John輸給Matthew而難以落台，最終狠心決定兩個都不選，令付出真心的Matthew萬分痛心。不過毅力過人的他並未因被拒絕而氣餒，繼續使盡渾身解數追求Carman。從今次約會的親密互動和生日驚喜來看，兩人關係明顯大躍進，相信Matthew已成功由「錯的人，對的時間」變成「對的人，對的時間」，這段寵物情緣有望開花結果。
慶功宴直播劇情神反轉 Matthew突襲強吻Carman
星期日晚一眾女神及勇者齊聚慶功晚宴直擊大結局，氣氛本已相當高漲，而在梁敏巧（Maggie）的IG直播期間，劇情更推至高峰。當時一眾幕後人員及女神們不斷起哄，要求在節目中被Carman拒絕的Matthew有所表示，最終Matthew鼓起勇氣錫了Carman一啖，現場瞬間爆出震耳欲聾的尖叫聲。原本已相當害羞的Carman被這突如其來的舉動刺激到不知所措，尷尬得在派對現場四處奔跑「解窘」，與節目中忍痛拒絕的決絕模樣形成強烈對比，戲劇性發展令這對CP的後續充滿懸念。
Carman剖白拒愛Matthew原因 賽後改口風：依家黃燈
節目中，Carman強忍淚水對Matthew說出「一個對的人錯嘅時間」，並坦承不選擇對方的原因，場面令人動容。她當時解釋：「Matthew我好多謝你，雖然你性格同我相差好遠，但我好多謝你，你會不斷去陪我笑、去陪我做所有嘢…我知道你真係筍盤，但我覺得唔可以對你咁唔公平，因為我知道我個心喺第二個度。」然而，賽後Carman接受訪問時態度似乎有所軟化，她表示節目不應是結尾，更暗示向Matthew開綠燈：「依家黃燈，等候中。」至於曾一度傾心的細John，Carman則決心將對方歸類為朋友，認為這是最好的結局。