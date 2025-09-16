關嘉敏兩個都唔揀後有轉機 借狗談情浪漫約會 Matthew鍥而不捨終打動女神？

《女神配對計劃》本周日播出最後一集，關嘉敏最終決定姜卓文同黃家俊兩個都不選，繼續保持單身。不過，被形容為「錯的人，對的時間」的Matthew並未氣餒，節目完結後仍然鍥而不捨追求女神，早前被傳媒影到兩人甜蜜約會，疑似關係大躍進。