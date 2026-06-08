關嘉敏爆前輩突加親熱戲 委屈在家痛哭兩個月 網民矛頭直指1男星
關嘉敏爆前輩突襲加親熱戲碼
關嘉敏在訪問中詳細憶述當時情況，她表示：「佢突然之間加戲，係錫錫鏡頭。我當時都嚇親，我認為最好唔好，因為做演員係要互相溝通，當時根本冇。」面對資歷較深的男演員突襲式增加感情戲碼，關嘉敏坦言當下一刻腦海一片空白，感到相當徬徨。她無奈地慨嘆：「拒絕唔到㗎喇。」因為處於當時的環境與身份，根本無法開口說不，只能強忍著不適勉強配合直到導演喊停。
關嘉敏委屈在家痛哭兩個月
這次不愉快經歷為關嘉敏帶來嚴重心理陰影，她透露：「其實我曾經真係試過一次咁樣，但係唔係真係伸脷啦，即係都會有一啲加戲嘅成份，咁係加得有少少多咗嘅。然後我係真係唔開心到，我喺屋企喊咗好耐，因為我覺得好無助啊！」在該劇集餘下的拍攝期內，她每天出門前都要花極大力氣做心理建設，內心深處對該名男星感到無比抗拒與恐懼。為了貫徹身為演員的敬業精神，她依然選擇把委屈吞下，硬著頭皮捱過長達兩個多月的煎熬期。
關嘉敏被朋友責備太遲發聲
當關嘉敏向信任的朋友傾訴後，反被對方指責她「蠢」，認為她應該即時向導演反映。關嘉敏解釋：「你應該要喺嗰一下發生嘅時候出聲，或者嗰個禮拜未拍完之前，我係煞咗科我先講啊，但係我就嗰個情緒我就忍咗成個幾兩個月囉。」她表示每日返工都要氹自己，極度不想面對該名對手，但又不想阻礙劇組收工，希望表現出專業演員的態度。關嘉敏透露在爆出事件後，該位前輩之後都沒有再拍親熱戲。
關嘉敏點名讚丁子朗有紳士風度
當被追問這位不懂尊重對手的前輩身份時，關嘉敏守口如瓶拒絕透露任何線索。但她特意點名表揚曾與她有過親密對手戲的丁子朗，當時他們拍攝Kiss鏡頭，關嘉敏更僅穿內衣和對方躺於床上。她大讚丁子朗極具紳士風度且十分尊重拍檔，絕對是一位令人安心的優秀演員。關嘉敏更透露：「我螢幕親熱戲真係唔多，第一個螢幕初吻畀咗丁子朗。」
網民熱議神秘前輩身份
關嘉敏的遭遇曝光後引起網民廣泛討論，不少人讚賞她的專業態度，但同時為她的委屈感到不值。有網民留言：「關嘉敏好專業，但係咁樣對佢唔公平」、「應該要保護女演員」、「呢啲前輩真係過分」。亦有網民認為她應該更早發聲：「應該即時講出嚟，唔好忍」、「保護自己最重要」。
不少網民開始猜測這位神秘前輩的身份。由於關嘉敏曾在《奔跑吧！勇敢的女人們》中與70歲鄧英敏有激咀戲份，加上她透露曾與丁子朗及鄧英敏拍過親熱戲，網民紛紛將矛頭指向鄧英敏。有網民留言：「會唔會係鄧英敏？佢哋拍嗰場戲NG咗5、6次」、「睇返個timing同年齡差距，好似係佢」，不過亦有網民為鄧英敏辯護，認為不應該隨便猜測，要求有實質證據才能下定論。