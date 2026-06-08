關嘉敏爆前輩突加親熱戲 委屈在家痛哭兩個月 網民矛頭直指1男星

TVB女星關嘉敏近日接受訪問時爆出驚人內幕，透露曾在拍攝親熱戲時遭男拍檔突然加戲，令她當場嚇親並感到極度委屈。30歲的關嘉敏坦言，對方在毫無事前溝通的情況下擅自增加親密動作，突如其來的額外肢體接觸已嚴重超出她的底線。這段痛苦經歷更令她每日開工前都要做心理建設，甚至在家中痛哭良久！